Lauter Knall: Sprengsatz beschädigt Reihenhäuser in Arsten

Bremen - Ein lauter Knall hat in der Nacht auf Sonntag die Einwohner im Bremer Stadtteil Arsten aufgeschreckt. In einem Neubaugebiet hatten Unbekannte einen Sprengsatz gezündet.

Bei dem Vorfall wurden mindestens zwei Häuser einer Häuserreihe beschädigt, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Anwohner meldeten der Polizei die laute Explosion gegen 1.10 Uhr.

Die betroffene Häuserreihe an der Haifastraße ist größtenteils noch unbewohnt, heißt es. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wurden die Beschädigungen durch einen Sprengsatz verursacht. Die Ermittlungen und Spurensicherungen begannen noch in der Nacht und dauerten am Sonntagmorgen noch an.

Die Hintergründe der Tat sind offen. Einige Wände der Reihenhäuser waren Ende des Jahres unter anderem mit dem Schriftzug „NO ISIS“ (Abkürzung für die Terrormiliz „Islamischer Staat“) und einem Davidstern beschmiert worden. Nur eines der beiden beschädigten Häuser war bewohnt.

Gegenüber der Deutschen Presseagentur bestätigte eine Polizeisprecherin, dass die Parolen bereits einige Zeit vor der Explosion angebracht worden sind.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Kriminaldauerdienstes in Bremen unter 0421/362-3888 entgegen.

kom