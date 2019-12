Mehr Platz für todkranke Menschen

In Arsten entsteht ein drittes Hospiz / Kosten: 3,8 Millionen Euro

+ Abrissarbeiten auf dem alten Lahrshof in Arsten. Foto: ZFPF

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Bremen wird in gut einem Jahr ein weiteres Hospiz bekommen. Platz ist für acht sterbenskranke Menschen, die hier in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden. Entstehen wird das Hospiz auf einer alten Hofstelle in Arsten. Bauherrin und Betreiberin ist die Zentrale für Private Fürsorge, die bereits seit vielen Jahren das Hospiz „Brücke“ in einer alten Villa mit großem Garten in Walle unterhält.