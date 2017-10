Feuerwehr rettet schwerverletzte Person aus brennendem Haus

Bremen-Arbergen

Bremen - In einem Reihenendhaus in Bremen-Arbergen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Haus fliehen. Eine weitere Frau wurde vom Vordach gerettet, ein Mann musste aus dem Inneren des Hauses gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden.