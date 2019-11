Angriff auf Rettungssanitäter: Polizei nimmt Betrunkenen fest

In Bremen ist es zu einem Angriff auf einen Rettungssanitäter gekommen. Die Polizei nahm den betrunkenen Mann daraufhin mit zur Wache, um ihn ausnüchtern zu lassen.

Betrunkener liegt am Bahnhof in Bremen-Vegesack

Rettungssanitäter spricht Mann an - dann kommt es zur Attacke

Polizei Bremen nimmt Betrunkenen fest

Bremen - Zu dem Angriff auf einen Rettungssanitäter ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr am Bahnhof in Bremen-Vegesack gekommen. Zunächst sahen die Mitarbeiter der Polizei-Videoleitstelle einen 29 Jahre alten Mann auf dem Bahnhofsplatz am Boden liegen. Daraufhin sind ein Rettungswagen und eine Polizeistreife gerufen worden.

Der Rettungswagen traf zuerst am Bahnhof in Bremen-Vegesack ein. Ein 28 Jahre alter Rettungssanitäter ging auf den 29 Jahre alten Mann zu, der inzwischen vom Boden aufgestanden war und auf einer Bank saß. Als der Sanitäter den Mann ansprach, kam es zur Attacke, teilt die Polizei mit.

Bremen: Betrunkener schlägt mit Fäusten nach Sanitäter

Mit den Fäusten schlug der 29-Jährige nach dem Sanitäter. Da er jedoch zu betrunken war, verfehlte er den Sanitäter, der in den Rettungswagen flüchtete und die Tür verriegelte. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte der Polizei Bremen ein und nahmen den Angreifer am Vegesacker Bahnhof fest, der sich nach Kräften wehrte.

Der Angreifer ist von der Polizei mit zur Wache genommen worden, um in der Nacht seinen Rausch ausschlafen zu können. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende eines Rettungsdienstes.

Zuletzt nahmen die Angriffe auf Einsatzkräfte in Niedersachsen und Bremen zu. Allein im Jahr 2017 sind in Niedersachsen 215 Fälle registriert worden.

jdw