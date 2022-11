Andrea Berg reißt in Bremen ihr Publikum mit

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Begeisterte die rund 7 000 Zuschauer in der Bremer Stadthalle: Andrea Berg. © Kowalewski

Ein gelungener Abend, eine gutaufgelegte Sängerin und ein begeistertes Publikum: Andrea Berg auf „Mosaik“-Tour in Bremen. Rund 7.000 Zuschauer waren dabei.

Bremen – Im Zugaben-Teil singt das Publikum von selbst los: „Oh, wie ist das schön!“ Und es singt ausgiebig und laut. Absolut kein Zweifel: Der Funke ist übergesprungen. Der ursprünglich für 2020 geplante Auftritt von Sängerin Andrea Berg am Dienstagabend in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) begeisterte die rund 7 000 Zuschauer, riss sie förmlich mit.

Grandioser Abschluss der „Mosaik“-Tour von Andrea Berg

Der Abend ist ein grandioser Abschluss von Bergs 2019 begonnener „Mosaik“-Tour (Künstlerischer Leiter: DJ Bobo). Ein paar Veränderungen hat es gegeben, so sind neue Songs dabei, etwa „Never walk alone“, ein Duett mit Johnny Logan, der auf der Leinwand zu sehen ist. Seine Stimme wird eingespielt. Der Song ist die Hymne des RTL-Spendenmarathons. Auch auf der Setlist stehen Songs wie „Ich würd’s wieder tun“ oder „Viel zu schön, um wahr zu sein“, der mit einem sanften Klavierintro beginnt. Die Zuschauer singen mit, das klappt sehr eindrucksvoll. Ganz besonders kommt es, wie die 56-Jährige erklärt, auf das Wort „wunderbar“ im Text an. Das geben die Fans ordentlich laut zum Besten. Dabei leuchten Strahler hell in die Arena. Für „Jung, verliebt und frei“ teilt die Sängerin das Publikum in drei Bereiche ein, zuständig jeweils für „jung“, „verliebt“ sowie „und frei“. Mit schnellen Armbewegungen gibt sie die Einsätze.

Andrea Berg gewährt Einblicke in Persönliches

Andrea Berg, seit 30 Jahren im Geschäft, ist immer noch herzlich und widmet sich dem Publikum im sympathischen Plauderton. Sie zeigt Persönliches: Schon vor ihrem Auftritt sind unter anderem Bilder aus ihrem Leben zu sehen. Später vermittelt ein Film Eindrücke aus ihrer Karriere. Dabei: „Hitparaden“-Moderator Dieter Thomas Heck. Auch zu sehen ist Berg auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung. Zu „Kilimandscharo“ zeigt sie unter anderem Reiseaufnahmen, auf denen sie, ihre Tochter und auch ihre Mutter zu sehen sind.

Berg schafft es, auf eine sehr natürliche Art zu berühren. Zu „Im nächsten Leben“ sind die Umrisse eines Vaters und eines kleinen Kindes zu sehen. Der Mann entschwebt. Es ist ein Lied über den schmerzlichen letzten Abschied. „Im nächsten Leben wirst Du bestimmt ein Feuervogel sein, unsterblich stark. Dann lässt Du mich nie mehr, nie mehr allein“, heißt es im Text. Im Song „Feuervogel“ fliegt ein riesiger Vogel über eine Phantasiewelt. Häuser und Zahnräder sind zu sehen, eine andere Welt. Drei Tänzerinnen und zwei Tänzer bieten viel fürs Auge.

Eine große Astronauten-Figur wird aufgeblasen. Es erklingen unter anderem „Hallo, Houston“ und „Ich schieß Dich auf den Mond“. Viele Hits aus Bergs langer Karriere sind zu hören, darunter „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ und „Du hast mich tausendmal belogen“. Und die verfehlen ihre Wirkung beim Publikum nicht. Die Band zeigt eine ausgefeilte Darbietung. Lange und schnelle Soli von Gitarrist Matthias Kraus sind zu hören. Interessant sind einige Coverversionen. So schunkeln die Zuschauer zu „Die kleine Kneipe“ und singen durchaus textsicher mit. „Über den Wolken“ erklingt mit einem markanten Klavierintro von Pianist Frank Buohler und ist ebenso schunkeltauglich. Zu einem Sternenhimmel aus Handyleuchten singt Berg „Over the rainbow“. Berg will wieder nach Bremen kommen, verspricht sie dem begeisterten Publikum.