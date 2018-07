Ärzte aus dem Klinikverbund Gesundheit Nord geben Tipps zum Schutz vor Kollaps und Sonnenstich

Bremen - Was für ein Sommer! Doch diese Gluthitze ist schon nicht mehr schön und macht vielen Menschen zu schaffen. Die Gefahr, zum Beispiel einen Kreislauf-Kollaps zu erleiden, steigt. „Der Körper kann dann die Überhitzung durch Schwitzen nicht mehr ausgleichen“, sagt Dr. Klaus-Peter Hermes, Chefarzt der Notaufnahme am Klinikum Bremen-Mitte.

Die Folge sei eine Störung des Herz-Kreislauf-Systems. „Durch das starke Schwitzen verliert der Körper in kurzer Zeit viel Flüssigkeit“, sagt Hermes. Das Blutvolumen sinke, der Blutdruck falle ab. Hände und Füße würden kalt und schweißig, die Haut erblasse. „Wird das Gehirn längere Zeit mit zu wenig Sauerstoff versorgt, droht eine Ohnmacht“, sagt Hermes. Wer erste Anzeichen dieser Beschwerden spüre, solle sofort aus der Sonne gehen und viel trinken, rät der Mediziner. Apropos trinken: Es ist einer der wichtigsten Ratschläge, die Ärzte den Bremern und Buten-Bremern mit auf den Weg geben. „Der Körper sollte unbedingt mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden, gerade ältere Menschen sollten das beherzigen“, sagt Prof. Dr. Harm Wienbergen, Oberarzt in der Klinik für Innere Medizin II am Klinikum Links der Weser (LdW) und Leiter des Bremer Instituts für Herz- und Kreislaufforschung der Stiftung „Bremer Herzen“. Neben Herz-Kreislauf-Schwäche könnten sonst etwa auch Nierenprobleme auftreten. Als Richtlinie gelten ein bis zwei Liter pro Tag, gesunde Menschen dürften an heißen Tagen aber auch deutlich mehr trinken. Eine Besonderheit seien Patienten mit Herzschwäche, die eine zu große Flüssigkeitszufuhr meiden und ihre Trinkmenge mit ihrem Arzt absprechen sollten.

Der Kardiologe rät auch dazu, sportliche Aktivitäten möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen. Die Mittagshitze solle man meiden, sich lieber im Schatten aufhalten oder zu Hause bleiben.

Pralle Sonne, vor allem ohne Kopfbedeckung, sollte man meiden, sagt Notfallmediziner Hermes, sonst droht ein Sonnenstich, also eine Irritation der Hirnhaut und des Hirngewebes. Anzeichen dafür seien Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Unruhe und ein erhöhter Pulsschlag. Bei einem Hitzekrampf hingegen ziehe sich die Muskulatur schmerzhaft zusammen. „Das kommt vor allem durch den Salzverlust des Körpers bei starkem Schwitzen“, so Hermes. Um den Salzverlust des Körpers bei starkem Schwitzen auszugleichen, seien würzige Suppen gut, die auch gerne kalt serviert werden dürfen.

Trotz der Hitze liegen die Zahlen in der Notfallaufnahme im üblichen Bereich, sagt Timo Sczuplinski, Sprecher des Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno), zu dem auch Mitte und das LdW gehören. Es seien auch mal Patienten mit Kollaps darunter, doch bisher seien die Zahlen nicht auffällig hoch.

