Bremen: Acht Jahre Haft für Mordversuch mit Grabstein

Von: Ralf Sussek

Zu acht Jahre Haft wegen versuchten Mordes hat das Landgericht Bremen am Dienstag den Angeklagten (Mitte) verurteilt. Der Obdachlose soll mit einem Grabstein auf einen anderen Obdachlosen eingeschlagen haben. © Sussek

Urteil im Prozess um einen Mordversuch mit Grabstein auf einem Friedhof in Bremerhaven: Das Landgericht Bremen hat den Angeklagten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Bremen – Acht Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes – so lautet das nüchterne Urteil am Ende einer ungewöhnlichen Tat. Mindestens zweimal soll ein 37-jähriger Obdachloser im Mai 2022 auf dem Bremerhavener Friedhof Geestemünde mit einem mehr als 14 Kilogramm schweren Grabstein auf einen schlafenden anderen Obdachlosen eingeschlagen haben.

Danach, so das Gericht, legte er den Gedenkstein zurück, zog den Schwerverletzten von dessen Matratze, die unter dem Vordach der Kapelle lag, schleifte ihn 20 Meter weiter weg und legte sich seinerseits auf dessen Nachtlager. Er schlief noch, als Zeugen am Morgen ihn und das Opfer entdeckten.

Mit Grabstein zugeschlagen: „Tat, die uns fassungslos macht“

Von einer „Tat, die uns fassungslos macht“, sprach der Vorsitzende Richter Manfred Kelle am Dienstag in der Urteilsbegründung. Schlug der Angeklagte José V. aus dem Nichts auf den anderen Obdachlosen ein oder gab es vorher einen Streit um die Schlafstelle? Da sich das Opfer und angeblich auch der Angeklagte an nichts erinnern konnten, habe man „wenig Licht ins Dunkel bekommen“, die Vorgeschichte also nicht aufklären können, so Kelle. Dennoch befand die Achte Große Strafkammer des Landgerichts den Angeklagten des versuchten Mordes aus Heimtücke für schuldig. Einen offenen Kampf zwischen dem gebürtigen Spanier und dem Opfer (56) hat es nach Auffassung des Gerichts nicht gegeben; die Spurenlage, also fehlende Abwehrverletzungen oder die Lage der Blutspritzer, sprächen dagegen. Genauso wie die schwere Tatwaffe, die für einen Angriff auf Augenhöhe ungeeignet ist.

Das Gericht schloss nicht aus, dass der Angeklagte „mit deutlichem zeitlichen Vorlauf“ (Kelle) nach einem Streit zurückkehrte und sein Opfer überraschte. Dieser Überraschungseffekt, im Gesetz die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers, ist die Voraussetzung für eine Verurteilung wegen Mordes.

Die Täterschaft des Angeklagten stellten die Richter letztlich nicht infrage: An der Kleidung von José V. und dem Opfer fanden sich jeweils Blutanhaftungen des anderen, auf dem Gedenkstein ebenfalls Blut vom Opfer und die DNA des Angeklagten – keine Spuren einer dritten Person. „Das beseitigt die letzten Zweifel“, sagte Kelle.

Das Gericht berücksichtigte beim Strafmaß sowohl eine mögliche erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit wegen des jahrelangen Kokainkonsums des Angeklagten als auch die Tatsache, dass es beim Versuch blieb. Negativ schlug die akute Lebensgefahr beim Opfer wegen Knochenbrüchen im Kopf zu Buche; Fragmente verlagerten sich „nach innen“, es gab Einblutungen ins Gehirn des 56-Jährigen. „Es war Zufall, dass er überlebt hat.“ Das Gericht sieht in der Tat eine „besonders erschreckende Brutalität“, so Kelle, das Nachtatverhalten sei „gefühllos“ gewesen. Wegen seiner Drogenerkrankung wird der Mann nach einem „Vorwegvollzug“ von einem Jahr im Gefängnis zur mindestens dreijährigen Therapie in der Forensik untergebracht. Das Gericht blieb mit seinem Strafmaß ein Jahr unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

„Sie haben eine Tat begangen, die uns wirklich erschreckt hat“, wandte sich Kelle zum Schluss der Urteilsbegründung an den Angeklagten, der ihm aufmerksam zuhörte. „Es wird noch ein langer Weg für Sie, aber Sie haben die Chance, wirklich etwas zu verändern.“ José V. nickte.