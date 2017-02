Abschiebung nach Afghanistan nur für Straftäter

Bremen - Das rot-grün regierte Bundesland Bremen denkt nicht an einen offiziellen Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan.

Allerdings kämen für eine Abschiebung in das Land nur Straftäter mit entsprechend schweren Straftaten in Frage, sagte die Sprecherin der Bremer Innenbehörde, Rose Gerdts-Schiffler, der Deutschen Presse-Agentur. In Bremen gebe es aber derzeit niemanden aus diesem Personenkreis.

Andere abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan, bei denen es sich nicht um Straftäter handele, würden nicht abgeschoben. "Wir halten die Sicherheitslage in Afghanistan für zu prekär", sagte die Sprecherin. Bremen stütze sich bei seiner Einschätzung auf Informationen unter anderem des Auswärtigen Amtes, des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und von Nicht-Regierungsorganisationen. dpa

Rubriklistenbild: © dpa