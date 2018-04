Spaß statt Alltagshektik

Die Bremer lieben ihre Straßenbahn. Noch lieber aber schimpfen sie über ihre Straßenbahn. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) macht das Spiel gern mit. Und alle Fahrgäste sind Teil dieses Spiels, ob sie es nun wollen oder nicht. Ein bisschen Spaß muss sein, heißt es ja auch immer.

+ Thomas Kuzaj Und ein Spaß muss es doch sein, wenn an der mit einem kühnen Hechtsprung gerade noch erreichten Haltestelle die Bahn sich just in dem Moment in Bewegung setzt, in dem der Fahrgast den Türöffnungsknopf drückt. Vergebens natürlich. Der (verhinderte) Fahrgast sieht sie entschwinden, die Bahn. Beinahe hätte er sie noch erreicht. Aber eben nur beinahe! Endstation Sehnsucht, bremische Variante.

Aber die Bahn muss los. Sie soll ja pünktlich an der nächsten Haltestelle ankommen. Diese Bahn jedenfalls. Andere haben es lange nicht so eilig. Diesen Schluss lässt der Blick auf die elektronischen Anzeigetafeln an Bremer Haltestellen zu.

Die nächste Bahn kommt in drei Minuten, ist da beispielsweise zu lesen. Prima, keine lange Wartezeit, freut sich der Fahrgast. Er gibt sich ganz den schönen Gedanken hin, die sein Hirn gerade durchströmen, und guckt zwei Minuten später wieder auf die Tafel. Die nächste Bahn kommt in drei Minuten, ist da zu lesen. Da wundert sich der Fahrgast und beginnt, sich so seine Gedanken zu machen über den Lauf der Zeit – und auf welch unterschiedliche Weise der doch wahrgenommen werden kann. Ist das etwa die aus der modernen Philosophie bekannte „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“?

Bei diesen Gedanken vergeht wieder einige Zeit, bevor der Fahrgast erneut auf die Tafel blickt. Die nächste Bahn kommt in drei Minuten, ist da zu lesen.

Und der Fahrgast muss sich in Geduld üben. So setzt die BSAG der Hektik unseres Alltags etwas entgegen. Wenn das kein Spaß ist. . .