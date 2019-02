7.000 Menschen demonstrieren für eine bessere Bezahlung

Ein Menschenmeer, überall Plakate: Auf dem Marktplatz ist kaum noch Platz. Trillerpfeifen und Gesang sorgen für Stimmung: „Ohne Pflege wären wir alle tot.“ Rund 7.000 Menschen sind am Mittwoch zur Kundgebung gekommen. Aufgerufen zum Warnstreik haben die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Angestellten der Länder Bremen und Niedersachsen.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Hauptredner Frank Bsirske, Verdi-Bundesvorsitzender, zeigt sich sichtlich beeindruckt vom prallgefüllten Marktplatz. „Das ist ein klares Signal“, ruft er. Er zählt die Forderungen nochmal auf, darunter sechs Prozent mehr Lohn, mindestens 200 Euro und Verbesserungen beim TVL-Tarif. Er geht auch auf speziellere Forderungen ein, etwa die Anhebung bei der Pflegetabelle für Krankenpfleger um 300 Euro sowie vier bis sechs Tage mehr Urlaub bei Schichtdienst und sechs bis neun Tage bei Arbeit in Wechselschichten. Er lobt, dass die Bundesregierung Mehrkosten bei der Krankenpflege von den Kassen bezahlen lassen will. „Die Kosten der Tabellenänderung treffen die Länder nicht. Dennoch wollen sie, dass die Verbesserungen in der Entgeltordnung von anderen Kollegen gegenfinanziert werden. Wie dreist!“

Bsirske spricht von einem „guten wirtschaftlichen Umfeld“ für die Verhandlungen, von einem Aufschwung, eingetrübt durch die Furcht vor einem harten Brexit und der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. „Der Binnenmarkt und die Binnenkonjunktur sind jetzt der Motor, gespeist durch eine gute Tariflohnentwicklung“, ruft Bsirske. Er verweist zudem auf Finanzüberschüsse der Länder: 10,5 Milliarden Euro 2017 und 15,7 Milliarden Euro 2018.

Bsirske zeichnet ein negatives Bild vom Stand der Verhandlungen, die bis Sonntag laufen. „Der Arbeitgeber will nur Änderungen, wo er eine Notwendigkeit sieht. Bei länderspezifischen Tätigkeiten sehen die Arbeitgeber keine Notwendigkeit, mangels Konkurrenz“, sagt er. „Bei der Justiz passiert gar nichts.“ Das, was in Mangelbranchen wie bei den Ingenieuren und ITlern ausgegeben werde, wolle der Arbeitgeber anderen Gruppen „wegnehmen“. Bsirske wettert auch gegen den Versuch, die Eingruppierung von Tätigkeiten auf breiter Front zu verschlechtern.

Verschiedene Branchen unter den Demonstranten

Verschiedene Branchen sind unter den Demonstranten und auch auf der Bühne vertreten. Rainer Küchler geht für die Deutsche Steuergewerkschaft in Niedersachsen ans Mikro. „13 000 Leute sorgen bei uns dafür, dass die Steuereinnahmen reinkommen. 950 Leute fehlen“, sagt Küchler. „Das sind vier Ämter. Wären die Stellen besetzt, würde mehr Geld reinkommen.“

Auch Mitarbeiter aus den Betrieben kommen zu Wort. Christian Schütz (24) bildet Lokführer aus. „Wir schieben 100 bis 200 Überstunden vor uns her und arbeiten 50 Stunden pro Woche, Schicht für Schicht“, sagt er. Anerkennung müsse sich auch beim Gehalt zeigen, um mehr Azubis zu gewinnen.

Sabine Grieger ist eine der Streikenden auf dem Marktplatz. Sie ist mit mehreren Kolleginnen aus Emden angereist. „Ich will Präsenz zeigen“, sagt die angestellte Lehrerin. Sie verdient etwa 600 Euro weniger als verbeamtete Kollegen.

Die Polizei erklärte auf Nachfrage, der Streik habe keine spürbaren Auswirkungen auf die Bürger gehabt, da der Anteil an Angestellten gering sei, die Mehrheit der Beamten nicht streiken dürfe. Das Bildungsressort sagte, die Schulen könnten die Betreuung garantieren. Bei der Kfz-Zulassungsstelle wurden weniger Termine vergeben, beim Bürgeramt einige Termine abgesagt, erklärte das Innenressort auf Anfrage.

Das Finanzressort geht bei einer Umsetzung der Gewerkschaftsforderungen von Kosten in Höhe von 105 Millionen Euro für das Land Bremen aus.