Rassismus und Hitlergruß: Polizei Bremen nimmt Randalierer fest

Einsätze am Bahnhof / Östliche Vorstadt

+ © Symbolbild Die Polizei hat den 45-Jährigen vorübergehen festgenommen. © Symbolbild

Gleich zwei Einsätze mit ausländerfeindlichem Motiv haben die Polizei Bremen am Wochenende beschäftigt. Am Samstag wurde ein Nigerianer in einer Straßenbahn beleidigt und getreten. Am Sonntag hat ein Mann am Bahnhof den Hitlergruß gezeigt.