Bremen: 14 Sportwettstellen bleiben geschlossen

Von: Elisabeth Gnuschke

Betreiber von Sportwettbüros müssen jetzt in Bremen die Herkunft des Geldes für das Geschäft belegen. © dpa/Schuldz

Bremen – Von 32 Sportwettbüros in Bremen bleiben 14 dicht. Das hat am Montag Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mitgeteilt.

Aufgrund einer Änderung im Bremischen Glücksspielgesetz 2021 hatte Mäurer Ende Juli ein rigoroses Vorgehen gegen Sportwettveranstalter angekündigt. Damit wollte er möglicher Geldwäsche einen Riegel vorschieben. Alle 32 Wettbüros mussten zunächst schließen.

Mussten bisher nur bundesweit die Veranstalter den Nachweis darüber bringen, woher das Gründungskapital zur Geschäftseröffnung stammt, verlangt Bremen das nun auch von den Franchisenehmern, also den Betreibern. Das ist bundesweit einmalig. Mit Gegenwind rechnete der Senator. Hintergrund der Bremer Initiative ist die Risikoanalyse des Bundesfinanzministeriums, wonach die Sportwettbranche als besonders anfällig für Geldwäsche gilt. Bremen verlangte also Auskunft von den Betreibern. Was als Antwort kam, war für Mäurer und die Behörden „unzureichend“, weshalb alle 32 Wettbüros schließen mussten. Erst dann, so hieß es, trudelten die ersten Unterlagen ein, eine Erlaubnis wurde erteilt.

Messer und Drogen gefunden

Jetzt, fast zwei Monate später, hat das Ordnungsamt mit Unterstützung von zwei Mitarbeitern des Finanzamtes Tausende von Seiten an Unterlagen und Bilanzen der Sportwettstellen überprüft. Ergebnis: In der vergangenen Woche wurden laut Innenressort fünf Erlaubnisse erteilt, diese Woche folgen weitere. Vier Anträge für die Stadt Bremen sind noch in der Prüfung. Mäurer sieht dort noch offene Fragen zur Herkunft des Geldes. 14 Büros bleiben geschlossen, auch wenn es aktuell keine Hinweise auf Geldwäsche gebe, hieß es aus dem Ressort. So werde aufgrund von „Unzuverlässigkeit“ des Betreibers die Erlaubnis in acht Fällen versagt. Gegen den Geschäftsführer seien über Jahrzehnte zahlreiche Strafverfahren geführt worden. Zudem seien im Sommer 2021 in einem seiner acht Wettbüros in Bremen Messer und Drogen gefunden worden. Sechs weitere Büros blieben aufgrund mangelnden Abstands zu Schulen und anderen Wettstellen dicht. Ein großer Betreiber hat laut Mäurer seinen vorbestraften Prokuristen abberufen und durfte dann seine Büros öffnen.

Die Kontrollen sollen andauern. Für Mäurer hat sich die „sehr arbeitsintensive Überprüfung“ gelohnt. Zwar hätten fast alle Betreiber die rechtmäßige Herkunft der Mittel darlegen können. Zu denken geben sollte jedoch, „dass wir bei der Überprüfung dieser Branche auf zweifelhafte Personen in Verantwortung gestoßen sind“, so Mäurer. Der Senator hofft, dass der Bremer Weg Nachahmer findet.