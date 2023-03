„Brema“ schlägt für den Frieden: Feierliche Enthüllung der neuen Bremer Domglocken

Zeremonie bei Sonnenschein

Andrang am Bremer Dom: Hunderte von Besuchern wollen die frisch enthüllte Friedensglocke „Brema" sehen.

Bremen – Gebracht wurden sie in der Nacht, die drei neuen Glocken für das Geläut des Bremer Doms. Gebracht und vor dem Portal abgestellt. Trotz der nächtlichen Stunde verfolgten einige Schaulustige die Anlieferung. Mit einer Feier unter freiem Himmel sind die Glocken dann einige Stunden später am Mittwoch in Empfang genommen und eingeweiht worden. Posaunenchor, Gesang, Gebete – „Lobe den Herren“ erklang, als die neuen Glocken dann erstmals im bremischen Sonnenlicht glänzten.

Mehr als 400 Menschen waren gekommen, um die neuen Glocken zu sehen. Zu hören sind sie ja noch nicht. Mit den drei neuen Glocken bekommt der Bremer Dom praktisch sein historisches Geläut von 1896 zurück; insgesamt wird er dann sechs Glocken haben. „Im Klang der Glocken verbinden sich Himmel und Erde“, so Pastorin Ulrike Bänsch, stellvertretende Schriftführerin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), am Mittwoch.

Seinen Anfang nahm das Projekt im Jahr 2017. Nach einem Klöppelbruch – und der dann folgenden Untersuchung durch einen Sachverständigen – musste die Friedensglocke des Bremer Doms, die „Brema“ von 1962, stillgelegt werden. Schäden an ihrer Struktur (ein Riss!) hatten die Glocke zu einer Gefahr werden lassen; ein Absturz drohte. Domgemeinde und BEK nahmen dies zum Anlass, neben einem Neuguss der „Brema“ zwei weitere Glocken gießen zu lassen – die Gerechtigkeitsglocke (mit dem Schlagton „fis1“) und die Schöpfungsglocke (mit dem Schlagton „g1“).

Aus Innsbruck nach Bremen

Das neue Trio stammt aus der traditionsreichen Glockengießerei von Johannes Grassmayr in Innsbruck. Alle drei tragen biblische Inschriften. „Du sendest aus deinen Odem und machst neu die Gestalt der Erde“, heißt es auf der Schöpfungsglocke (Psalm 104, 30). „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit“, heißt es auf der Gerechtigkeitsglocke (Matthäus 6, 33). „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“, heißt es auf der großen „Brema“ (Lukas 1, 79).

Die beiden kleineren Glocken kommen in den Nordturm des Doms (von vorn gesehen: der linke Turm).

Während die Schöpfungsglocke 870 Kilogramm wiegt und die Gerechtigkeitsglocke 1.050 Kilogramm schwer ist, bringt die „Brema“ – die Friedensglocke – 7.150 Kilogramm auf die Waage. Sie hat einen Durchmesser von gut zwei Metern und ist 2,12 Meter hoch. Es heißt, sie hat einen mächtigen und dennoch warmen Klang. Ihre kleineren „Schwestern“ haben einen helleren Ton. Nach BEK-Angaben belaufen sich die Gesamtkosten des Domglocken-Projekts auf etwa 300.000 Euro – zu zwei Dritteln finanziert durch Domgemeinde und Großspenden, zu einem Drittel durch die Bremische Evangelische Kirche. Großspenden? Kann man wohl sagen. Denn die neue „Brema“, die größte Glocke der Stadt, ist das Geschenk eines Spenders, der anonym bleiben möchte.

Installation erfordert Höchstmaß an Präzision

Die komplexe Installation der neuen Glocken wird den Beteiligten ein Höchstmaß an Präzision abverlangen. Die Glocken werden in einer Höhe von 43 Metern im Glockenstuhl am Stahljoch aufgehängt – im Südturm die große „Brema“, im Nordturm des Doms auf zwei unterschiedlichen Ebenen die beiden kleineren Glocken. Bevor sie ihre Plätze im Glockenstuhl erreichen, müssen sie jeweils vier Ebenen im Inneren des Turms sowie die Konstruktion des Glockenstuhls passieren. Das wird eng, besonders natürlich im Fall der „Brema“, denn die unteren Ebenen haben runde Öffnungen mit einem Durchmesser von bloß 2,37 Metern. Transportiert werden die Glocken, wie es heißt, in „mehreren Etappen mittels elektrischer Seilwinden, Umlenkrollen und Flaschenzügen“ – aufgehängt an Stahlgitterträgern, die dazu auf einer Höhe von 48 Metern installiert werden.

„Neu gegossen 2022", so ist es auf der 7 150 Kilogramm schweren „Brema" zu lesen.

Die alte „Brema“ war im Februar im Südturm herabgelassen worden, auch das war Millimeterarbeit. Sie wird demnächst eingeschmolzen, aus ihrem Metall sollen neue Glocken gegossen werden. Im Nordturm des Doms kommen Schöpfungs- und Gerechtigkeitsglocke zum dortigen Trio aus „Felicitas“ (gegossen 1951), „Hansa“ (ebenfalls 1951) und „Gloriosa“, dem historischen Herz des Geläuts aus dem Jahr 1433. Seine Premiere soll das wiederhergestellte Sechs-Glocken-Geläut am Ostersonntag, 9. April, feiern. Glocken, so Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bei der Feier am Domportal, haben eine „universelle Bedeutung“. Sie bringen mit ihrem Klang nicht allein Himmel und Erde zusammen, sondern eben „die Menschen – auch unterschiedlicher Religion“. Bovenschulte: „Glocken stehen für Gemeinschaftlichkeit.“