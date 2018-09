Brebau schafft Wohnraum in Arsten

Die Brebau baut in Arsten. So sollen Mitte 2019 insgesamt 46 Mietwohnungen am Arsterdamm bezugsfertig sein.

Bremen - Die ersten Bewohner sollen bereits ab Mitte 2019 in 46 neue Mietwohnungen am Arsterdamm einziehen. Und damit nicht genug. Es läuft. Jetzt lässt die Baugesellschaft Brebau den Start für den größten Teil der Maßnahmen entlang der Hans-Hackmack-Straße folgen.

Eine rund 15. 000 Quadratmeter große Grundstücksfläche soll bis 2021 mit insgesamt 144 Mietwohnungen und 21 Reihenhäusern bebaut werden. „Es entstehen weitere 9. 100 Quadratmeter Wohnfläche“, sagt eine Brebau-Sprecherin.

In insgesamt sieben barrierefreien Mehrfamilienhäusern sollen öffentlich geförderte und freifinanzierte Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen hochgezogen werden, während ein Großteil der Reihenhäuser aktuell im Bauträgergeschäft vermarktet wird. „Arsten ist besonders für Familien interessant. Viele Grünflächen, Spielplätze, Schulen, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sind schnell zu Fuß zu erreichen. Und dank guter Verkehrsanbindungen ist man in weniger als 20 Minuten in der Innenstadt“, sagt Bernd Botzenhardt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brebau. In die Neubaumaßnahme entlang der Hans-Hackmack-Straße investiert die Wohnungsbaugesellschaft nach eigenen Angaben 36 Millionen Euro.

„Als größter Wohnungsanbieter im Stadtteil Obervieland prägt die Brebau schon heute maßgeblich die Quartiersentwicklung im Ortsteil Arsten“, heißt es weiter. Die neuen, maximal viergeschossigen Mehrfamilienhäuser sowie die Reihenhäuser werden mit rotem Klinker versehen, der sich gut in das Gesamtbild integriert und den qualitativen Anspruch des Ensembles unterstreicht. Um den grünen Charakter des Gebiets zu bewahren, bleiben so viele Bäume wie möglich erhalten. Zudem wird der Mittelstreifen der Hans-Hackmack-Straße eine durchgehende Baumreihe erhalten.

Weitere 24 Reiheneigenheime bilden den vorläufigen Schlusspunkt der geplanten Neubautätigkeit in Arsten. Der Bauantrag wurde gestellt. Die Baumaßnahme mit drei Reihenhauszeilen an der Martin-Buber-Straße wird nach Vorlage der Baugenehmigung kurzfristig in den Vertrieb und die bauliche Umsetzung gehen, heißt es.

Die 1938 gegründete Brebau ist nach der Gewoba die zweitgrößte Wohnungsbaugesellschaft mit Sitz in Bremen.

je