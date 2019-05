Breakdance und Klimmzüge: „Street Jam“ mit „Hood Training“ am Schlachthof

Bremen - Sport, Hiphop, Graffiti – das alles und einiges mehr kommt am Sonnabend, 4. Mai, am und im Kulturzentrum Schlachthof (Findorff) zusammen. Das Sport- und Integrationsprojekt „Hood Training“ der „Aktion Hilfe für Kinder“ lädt dort zur „Street Jam“. Mit dabei sind Szene-Stars aus Deutschland und den USA.

„Sonst waren wir immer auf der ,Passion‘-Messe“, sagt Daniel Magel, der Projektleiter von „Hood Training“. Doch die Messe Bremen lässt die „Passion“ dieses Jahr ausfallen. So kam bei „Hood Training“ die Idee auf, was Eigenes auf die Beine zu stellen.

Los geht‘s in der Zeit von 12 bis 16 Uhr mit vier bereits ausgebuchten Workshops, in denen internationale Experten mit Bremer Kids Breakdance trainieren und Rap-Texte schreiben, den Körpersport „Calisthenics“ (altmodisch: Reck, Doppel-Barren) machen und Graffiti-Techniken üben. „Man kann mit Rap und Graffiti sehr gut sich selbst eine Stimme geben“, so Marc Fucke von der „Aktion Hilfe für Kinder“. „Es geht darum, das konstruktiv für sich selbst zu nutzen.“

Um 16 Uhr beginnt der öffentliche Teil der „Street Jam“ in der Kesselhalle des Schlachthofs. Zur offiziellen Eröffnung des Programms rappt – Verzeihung: spricht – Bürgermeister Carsten Sieling (SPD, 18 Uhr).

„Rap-Battle“ und „Calisthenics“

Und dann beginnt es auch schon, das Showprogramm mit sportlichem Kräftemessen – „Calisthenics“, Klimmzüge, Muskel-Kunststücke. Um 19.15 Uhr beginnt ein „Rap-Battle“. Thema dieses Wettbewerbs: Weltpolitik. Anschließend folgen Auftritte der Hiphop-Künstler „Spektrum 030“ (Kreuzberg) und „28FZ“ (Tenever). Auch eine Graffiti-Versteigerung ist geplant. Für 21.15 Uhr sind „Break Attack“ aus Düsseldorf und der Breakdance-Star B-Boy Ronnie Ruen aus Los Angeles angekündigt. Und wo Ronnie Ruen schon mal in Bremen ist, sollen hier natürlich auch Videos mit ihm aufgenommen werden – zum Beispiel in den neuen „Hood-Training“-Klamotten.

„Sich auspowern, statt auf der Straße Scheiße zu bauen“

Der Energie junger Menschen „eine Richtung geben“ – ein Ziel der Arbeit von „Hood Training“, mit dem sich auch die Bremer „BMX Alliance“ identifiziert. „Sich auspowern, statt auf der Straße Scheiße zu bauen“, fasst Stefan Marker es rustikal zusammen. Parallel zur „Street Jam“ von „Hood Training“ lädt die „BMW Alliance“ am Sonnabend ab 13 Uhr zur Jam in den Skate-Park am Schlachthof.

„Hood Training“ intensiviert derweil – unabhängig von Events – die kontinuierliche Präsenz in den Stadtteilen. So gibt es seit April ein regelmäßiges Trainingsangebot in Huchting, ein „Calisthenics“-Park soll kommen. Noch im Mai folgt ein entsprechendes Angebot in Gröpelingen. Auch an der Grohner Düne, so Magel, ist ein Trainings-Park geplant, ebenso in Lüssum. Im Sommer geht „Hood Training“ nach Kattenturm, zudem folgen Delmenhorst und Stuhr.