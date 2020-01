Brauße erst Zweite und dann mit Infekt raus

Bremen – „Ich will nichts riskieren. Der Weltcup in gut einer Woche in Kanada ist mir sehr wichtig. Da geht es um Punkte für die Olympia-Qualifikation“, sagt Franziska Brauße mit ziemlichen krächzender Stimme. Quasi in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte sich bei der 21-Jährigen ein Infekt breit gemacht. „Fieber habe ich nicht – noch nicht“, sagte Brauße gestern auf dem Weg zurück in ihre Heimat nach Eningen (liegt bei Stuttgart).

Am Samstag war die Europameisterin in der Einer-Verfolgung noch gut bei Kräften. Hinter der überragenden Britin Emily Nelson (141 Punkte) holte sich Brauße mit 123 Zählern im Omnium (Einzelkonkurrenz aus Skratch, Temporennen und Punktefahren) den zweiten Platz und war damit einen Rang besser als im Vorjahr. Aber in der Nacht bahnte sich dann der Infekt seinen Weg. „Erst wollte ich am Sonntag im Madison zusammen mit Lin Teutenberg noch starten. Aber die Beschwerden wurden immer mehr, sodass ich schließlich abgesagt habe“, erklärte Brauße gestern. Am Freitag steht in Frankfurt/Oder eigentlich eine Leistungsüberprüfung der Nationalmannschaft an, ehe es dann am Sonntag zum Weltcup nach Milton geht. „Hoffentlich bin ich bis Freitag wieder über den Berg“, hofft Brauße. Beim gestrigen Madison (Zweier-Teams) der Frauen war wieder Emily Nelson eine Macht. Zusammen mit ihrer Partnerin Maggie Coles-Lyster setzte sie sich klar durch und schaffte damit das Bremer Double. töb