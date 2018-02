Stockfisch, Sketche, Proben: Vorbereitungen für die 474. Schaffermahlzeit

Braunkohl und „Baccara“

+ © Klaus Fittschen, Media Pictures Sie richten die Traditions-Sause aus – die drei kaufmännischen Schaffer des laufenden Jahres. Von links gesehen: SWB-Vorstandschef Torsten Köhne, Matthias Ditzen-Blanke (Ditzen-Gruppe/„Nordsee-Zeitung“) und Malte Seekamp (Seekamp-Werbung) stehen hier schon mal – ohne Glitzer-Sakkos – in der Oberen Rathaushalle. © Klaus Fittschen, Media Pictures

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Yes Sir, I Can Boogie“ – richtig, das war in den 70ern ein Riesen-Hit des spanischen Duos „Baccara“. Nun, wie soll man es sagen? Die beiden Sängerinnen sind unvergessen. Besonders in Schafferkreisen. Mit einem „Baccara“-Lied sind jetzt die drei kaufmännischen Schaffer des laufenden Jahres aufgetreten. Nicht in aller Öffentlichkeit natürlich, sondern in einem begrenzt öffentlichen Rahmen.