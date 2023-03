Bratpfannen-Spaß auf der Bremer Osterwiese

Volksfeste und Märkte

+ © Kuzaj Die Osterwiese kommt! Auf der Bremer Bürgerweide hat der Volksfest-Aufbau bereits begonnen. © Kuzaj

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Kuzaj schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Der Frühling ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Und auch auf der Bürgerweide tut sich etwas. Letzteres gehört in Bremen einfach dazu, wenn der Frühling da ist und das Osterfest naht. Mit anderen Worten. . . die Osterwiese wird aufgebaut!

Die Arbeiten haben begonnen, die ersten Konturen sind zu erkennen. Das Bremer Frühlings-Volksfest beginnt in diesem Jahr am Freitag, 31. März. Und es dauert bis einschließlich Sonntag, 16. April. Am Karfreitag, 7. April, bleibt die Osterwiese geschlossen. Ansonsten öffnet sie täglich in der Zeit von 14 bis 23 Uhr. Auch Prominenz wird erwartet. „Keine Osterwiese ohne den Osterhasen“, so die Organisatoren. Am Gründonnerstag, 6. April, wird der Osterhase ab 15.30 Uhr auf der Bürgerweide erwartet. Er hat dann, so die Ankündigung, „jede Menge Schokolade dabei“, die er ans Publikum verteilt. Selfie-Alarm: „Prinzessinnen aus Film und Fernsehen“ stehen am Dienstag, 4. April, für Fotos und Autogramme bereit – ab 15 Uhr, wie es heißt. Comic-Helden folgen am Donnerstag, 13. April, 15 Uhr.

Und sonst? 180 Buden, Imbissbetriebe und Karussells bilden die Osterwiese – unter ihnen Volksfest-Klassiker wie „Happy Sailor“, „Break Dancer“ und „Commander“. Hinzu kommen Neuheiten wie die Drehscheibe „High Impress“, angepriesen als „schnellste Bratpfanne der Welt“. Neu ist auch „Escape“, das für ein „freies Fluggefühl“ sorgen soll. Gruselige Begegnungen mit Geistern verspricht das „Scary House“. Für Unterhaltung soll zudem ein „völlig verrückter Flughafen“ sorgen, der nicht unter dem Namen „BER“, sondern als „Chaos Airport“ auf der Bremer Bürgerweide aufgebaut wird.

Bremer Weser-Flohmarkt: Saisonstart im April

Apropos Märkte und Frühling – mit dem wärmeren Wetter beginnt auch die Bremer Flohmarkt-Saison wieder. Und so kehrt der Weser-Flohmarkt zurück, sprich: Ab April verwandelt sich die Weseruferpromenade immer sonnabends in einen Trödelmarkt. Saisonstart: Sonnabend, 1. April – kein Scherz!

Mehr oder weniger Rares für Bares: Trödel-Trupps und Vintage-Liebhaber können sich jeweils in der Zeit von 8 bis 14 Uhr auf Schnäppchenjagd machen. Die Saison dauert bis einschließlich Sonnabend, 28. Oktober, so eine Sprecherin der Messe- und Marktgesellschaft „M3B“ weiter. Verkäufer dürfen ihre Flohmarktstände „ab 5 Uhr morgens“ aufbauen; erlaubt sind nur „Tische oder tischähnliche Gestelle“. Die Standgebühr ist von sechs Euro auf nunmehr sieben Euro pro Meter gestiegen.