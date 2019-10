Aus Brasilien an die Weser: Schifffahrtsmuseum begrüßt Gastwissenschaftlerin

Fischerei spielt eine wichtige Rolle im Leben von Érica de Abreu Gonçalves: Ein Großteil ihrer Familie lebt davon, und die Brasilianerin hat selbst sechs Jahre in der Verwaltung des Gewerbes gearbeitet. Da passt es gut, dass die 33-Jährige als Gastwissenschaftlerin des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) ein Büro im Bremerhavener Fischereihafen bezogen hat.

Bremerhaven – In den kommenden Monaten wird die 33-jährige Kulturwissenschaftlerin Érica de Abreu Gonçalves von ihrem Büro in der Seestadt aus die globalen Aspekte der Fischerei erforschen und Bremerhaven mit Brasilien und anderen Regionen verbinden. Außerdem will sie einen Film über die lokale Fischindustrie drehen und sucht dafür Statisten.

Der Geruch von Räucher- und Backfisch zieht durch den Fischereihafen, Fischhändler und Zuliefererbetriebe umgeben den neuen Arbeitsplatz von Érica de Abreu Gonçalves. „Es ist ganz anders als in Brasilien, fühlt sich aber ähnlich an“, sagt die Gastwissenschaftlerin. Das norddeutsche Herbstwetter kann – bis auf diese Tage – nicht so recht mit dem im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina mithalten. Durchschnittlich liegen die Temperaturen in der Region um ihre Heimatstadt Florianópolis derzeit bei mehr als 20 Grad. Aber die Lage am Meer, die maritime Ausrichtung Bremerhavens und die Fischwirtschaft erinnern die 33-Jährige an ihr Zuhause.

Vor ihrer Station in Bremerhaven hatte Abreu Gonçalves schon viel Zeit, Europa und Deutschland kennenzulernen. Von 2016 bis 2017 arbeitete sie als Kuratorin im Historischen Museum in Frankfurt am Main, 2014 machte sie ihren Master in Kultur- und Sozialwissenschaften in Paris. Sie forschte anschließend an der Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias in Lissabon. Bei ihrer Arbeit stehen die Themen Museologie, Film und Beteiligung der Gesellschaft im Vordergrund.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr die Forschung im Muquifu (Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos/Museum of Urban Quilombos and Favelas) im brasilianischen Belo Horizonte – ein Museum, das sich mit der Geschichte und der Kultur ärmerer Wohnviertel beschäftigt. „Die Menschen aus den Gemeinschaften haben das Museum selbst entstehen lassen. Sie kämpfen für ihr Recht darauf, ihre eigene Geschichte zu erzählen und in Erinnerung zu bringen“, sagt die Wissenschaftlerin. Das Muquifu dient Abreu Gonçalves als Inspiration für ihre weitere Arbeit. Sie möchte untersuchen, wie Museen mit den Menschen in Verbindung stehen, wie sie ihre eigene Identität einbringen und wiederfinden können.

Das DSM sei dabei als Forschungsmuseum etwas Besonderes. „Ich bin noch dabei, dass Museum kennenzulernen“, sagt Abreu Gonçalves, die Mitte September ihre Stelle als Gastwissenschaftlerin am DSM/Leibniz-Institut für Maritime Geschichte angetreten hat. Bisher ist ihr besonders positiv aufgefallen, dass das Schifffahrtsmuseum aktuelle Themen wie Meeresschutz für künftige Ausstellungen aufgreift und den Besuchern ihren eigenen Einfluss darauf aufzeigt.

Wenn ihre vier Monate als Gastwissenschaftlerin am DSM beendet sind, will Érica de Abreu Gonçalves erst einmal zurück in ihre brasilianische Heimat. Spontane Besuche sind bei der großen Distanz zwischen Mitteleuropa und Südamerika nicht möglich: „Allein der Flug dauert elf Stunden, die gesamte Reise gut 20 Stunden“, sagt die 33-Jährige. Kontakt mit der Familie hält sie über Telefon und Internet. Zurück in Brasilien, möchte Abreu Gonçalves erst einmal viel Zeit mit ihren Verwandten verbringen und vielleicht wieder im familieneigenen Fischereibetrieb arbeiten.

Statisten gesucht

Für ihre Zeit am DSM plant die Brasilianerin Érica de Abreu Gonçalves, einen Film über Fischerei und Fischverarbeitung in Bremerhaven und der Region zu drehen. Dafür sucht sie nach Frauen und Männern, die in dem Gewerbe arbeiteten, gearbeitet haben oder deren Familien mit der Fischerei verbunden sind. Bei gemeinsamen Treffen sollen die Grundlagen für den Film geschaffen werden. Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich bei Érica de Abreu Gonçalves per E-Mail melden (e.abreu@dsm.museum).