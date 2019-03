Brandserie in Bremerhaven: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

21-Jähriger in U-Haft

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Bremerhaven hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Ein 21-Jähriger wurde in Untersuchungshaft genommen. Er soll in den letzten zwei Jahren mehrfach in seinen Wohnungen Feuer gelegt zu haben. Der Mann war immer wieder umgezogen.