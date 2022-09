Brandbrief an Bovenschulte: Bremer Kliniken mit dramatischem Appell

Von: Yannick Hanke

Teilen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht sich mit einem Brandbrief der Bremer Krankenhausgesellschaft konfrontiert. © Sina Schuldt/dpa/Eckhard Stengel/imago/Montage

Die Kliniken in Bremen stehen vorm finanziellen Abgrund. Kostensteigerungen können nicht durchs Budget aufgefangen werden. Hilft ein Brandbrief an Bovenschulte?

Bremen – Handeln, bevor es zu spät ist: Darauf hofft die Bremer Krankenhausgesellschaft, die Insolvenzgefahr für die örtlichen Kliniken sieht. Die Politik müsse schnell und konsequent handeln, um den Worst Case abzuwenden. Die Lage ist wohl so ernst, dass sogar ein Brandbrief an Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) verfasst wurde. In diesem macht Uwe Zimmer, Geschäftsführer des Verbandes, auf die massiven finanziellen Probleme durch die Inflation aufmerksam.

Bremer Kliniken mit dramatischem Appell – und Brandbrief an Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD)

Uwe Zimmer, der sowohl die städtischen Geno-Häuser als auch die freien Kliniken vertritt, spricht von „dramatischen Konsequenzen“, mit denen man sich „wahrscheinlich schon mitten in der Pandemie und mitten im Winter“ konfrontiert sieht. Vorausgesetzt, die Politik wird nicht aktiv. Es sind die stark gestiegenen Kosten, mit denen sich die Kliniken konfrontiert sehen und die letztendlich zum öffentlichen Hilferuf führten.

Wie der Weser-Kurier berichtete, würden „die Sachkosten explodieren“. Das betreffe beispielsweise die Energie, aber auch den medizinischen Warenbedarf, darunter Arzneimittel und OP-Bedarf. Diese würde in etwa die Hälfte der Sachkosten der Kliniken ausmachen. Weitere Kostentreiber seien Lebensmittel und IT-Dienstleistungen. Vergessen werden dürften aber auch nicht die Kosten für Strom und Gas, die laut Zimmer „ebenfalls ungebremst“ steigen.

Düstere Prognosen für Bremens Kliniken: Defizite von 50 bis 70 Millionen Euro

Die prekäre Finanzsituation der Kliniken in Bremen lässt sich auch in Zahlen erfassen. Schon Anfang 2023 würden auf einige Häuser Preissprünge von 300 bis 500 Prozent zukommen. Auf die Gesamtheit der Bremer Kliniken bezogen, rechnet Zimmer schon für 2022 mit einem Defizit von circa 50 Millionen Euro. Für 2023 sieht es nicht besser aus, hier könnte die zusätzliche Unterdeckung sogar 70 Millionen Euro betragen.

Dem entgegenzusteuern, sei für die Kliniken kaum möglich. Denn bei der Weitervergabe von Kosten ist den Krankenhäusern ein sehr enger Rahmen gezogen. Im laufenden Jahr könnten sie lediglich 2,3 Prozent mehr von den Kostenträgern des Gesundheitswesens bekommen. Zu allem Überfluss erwartet die Bremer Krankenhausgesellschaft für ihre angeschlossenen Häuser 2022 und 2023 auch fallende Erlöse aus Behandlungen. Grund hierfür seien Corona-bedingte Personalausfälle. Die Folge: Es werden weniger medizinische Leistungen erbracht, dieses und nächstes Jahr sei mit einem Rückgang von 1,5 Prozent zu rechnen – mindestens.

Land Bremen in der Pflicht: Stationäre Gesundheitsversorgung muss sichergestellt werden

Bis Ende 2023 würde man bei der Krankenhausgesellschaft von einer Unterdeckung in Höhe von 143 Millionen Euro ausgehen. Und dann werde es für einige der Krankenhäuser in Bremen „unmöglich, die Gehälter zu bezahlen oder die Rechnungen auszugleichen“, lautet die düstere Prognose von Zimmer. In diesem Szenario müssten Stellen radikal abgebaut werden, bei manchen Standorten „würde selbst das nicht mehr reichen“. Es drohe schlussendlich eine Insolvenzwelle.

Nun kommt das Land Bremen ins Spiel. Aus Sicht von Verbandsgeschäftsführers Uwe Zimmer sei es gesetzlich verpflichtet, die stationäre Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Deswegen appelliert er an Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, im Bundesrat aktiv zu werden. Noch seit Zeit zum Handeln, „aber nicht mehr lange“. Konkret brauche es eine Gesetzesinitiative der Länderkammer, damit der Kliniksektor finanziell stabilisiert werden könne.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigt Hilfspaket für Kliniksektor an

Erst in der Woche ab Montag, dem 5. September, hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag ein Hilfspaket für den Kliniksektor angekündigt. Konkret wurde Lauterbach aber nicht, „in den nächsten Wochen“ sollen Vorschläge erarbeitet und mit den Ländern abgestimmt werden.

Die prekäre Situation der Kliniken, nicht nur in Bremen, werde laut Bürgermeister Bovenschulte auch die nächste Gesundheitsministerkonferenz beschäftigen. „Unabhängig davon werden wir prüfen, ob eine Bundesratsinitiative sinnvoll und erfolgversprechend ist“, sagt der Sozialdemokrat dem Weser-Kurier. Nur nicht zu lange warten, schließlich gilt: Handeln, bevor es zu spät ist.