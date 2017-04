Brandanschlag: Staatsschutz prüft Bekennerbrief

Bremen - Ein nach dem Brandanschlag auf das Jobcenter an der Neuenlander Straße in der Neustadt eingegangenes Bekennerschreiben wird vom Staatsschutz unter die Lupe genommen.

Das Schreiben stamme von einer linken Gruppierung, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ermittlungen dauerten an. Inhaltlich würden die Behörden dazu vorerst keine Stellung nehmen. Wie berichtet, war am Dienstag gegen 3 Uhr in der Nacht ein Brandsatz vor dem Gebäude gezündet worden. Der Brand wurde schnell gelöscht. An einer Tür entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro. Am Dienstagnachmittag erhielt eine Bremer Zeitungsredaktion ein Bekennerschreiben, in dem sich eine Gruppe von Linksaktivisten dazu bekannt – und auf den G20-Gipfel im Juli in Hamburg verwiesen haben soll.

dpa/kuz

Rubriklistenbild: © Miriam Kern