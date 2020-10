Mäurer: „Stumpfe und feige Taten“

Bremen – Schon wieder hat es in Bremen einen Brandanschlag auf ein Polizeifahrzeug gegeben. Der Senat verurteile „Angriffe auf Sicherheitsbehörden aufs Schärfste“, hieß es dazu im Rathaus.

Gegen 1.50 Uhr hatten Unbekannte am Dienstag vor dem Innenstadt-Revier (Am Wall) einen Streifenwagen angezündet. Nach ersten Erkenntnissen waren es zwei Täter, berichtete ein Polizeisprecher. Sie seien in Richtung Ostertorsteinweg geflüchtet. „Eine Person trug schwarze Kleidung, die zweite eine helle Jacke mit heller Kapuze und hatte ein Fahrrad dabei.“ Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) erklärte: „Brandanschläge sind keine politischen Botschaften, sondern stumpfe und feige Taten.“ Polizeivizepräsident Dirk Fasse: „Seit einem Jahr kommt es nahezu monatlich zu Angriffen auf Liegenschaften der Polizei Bremen. Das muss aufhören!“ Die Sicherheitsmaßnahmen für Reviere wurden „angepasst“. Zeugen-Hinweise an 0421/362-3888. kuz