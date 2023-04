Brand zerstört Wohnung in Bremen-Findorff: Feuerwehr rettet drei Menschen

Von: Fabian Raddatz

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bremer Stadtteil Findorff wurde eine Wohnung in der Nacht zu Samstag vollständig zerstört.

Bremen – Der erste Notruf ging am Samstag, 1. April 2023, um 04:14 Uhr bei der Feuerwehr in Bremen ein. Abgegeben hatte ihn ein Bewohner der Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Seeberger Straße im Bremer Stadtteil Findorff. Der Rauch im Treppenhaus war so stark, dass er die Wohnung nicht mehr verlassen konnte.

Beim Brand waren 35 Einsatzkräfte und insgesamt 13 Fahrzeuge vor Ort. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Wohnung im ersten Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes bereits lichterloh. Flammen schlugen aus dem Wohnzimmerfenster. Fünf Bewohner hatten sich bereits ins Freie retten können. Drei weitere befanden sich noch im verqualmten und brennenden Haus.

Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute rein und retteten die restlichen Bewohner. Sie mussten von Rettungskräften versorgt werden – wegen des Verdachts auf Rauchgas-Vergiftung.

Kurz vor 05:00 Uhr konnten die Einsatzkräfte „Feuer aus“ melden. Die Brandwohnung wurde durch das Feuer komplett zerstört. „Der im und am Gebäude entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden“, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.