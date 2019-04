Feuer zerstört Autowerkstatt in Oslebshausen - Autoreifen in Brand

Bei einem Feuer in der Halle einer Autowerkstatt ist es am Donnerstagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Dort waren unter anderem Reifen in Brand geraten und hatten für den Qualm gesorgt.

Bremen - Das Feuer war um 21.08 Uhr in der Halle an der Von-Ossietzky-Straße ausgebrochen, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr. Die Autowerkstatt brannte demnach in voller Ausdehnung. In dem zweigeschossigen Gebäude brannten hauptsächlich eingelagerte Autoreifen und Einrichtungsgegenstände.

Insgesamt waren rund 20 Fahrzeuge der Feuerwehr mit annähernd 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer beschäftige die Feuerwehrleute bis weit in die Nacht hinein, hieß es gegen Mitternacht vor Abschluss der Löscharbeiten.



+ Feuer und Rauch waren weithin sichtbar. © Christian Butt



Einsatzleiter Mario Heuer berichtete von einer massiven Rauchentwicklung, die viele Passanten auf das Feuer aufmerksam werden ließ. Einen ganz ähnlichen Einsatz-Auftakt hatte es bereits rund eine Stunde zuvor in Oslebshausen gegeben - dort hatten ebenfalls alte Reifen für eine große Rauchwolke gesorgt.

Aus der 15 Meter breite und 20 Meter langen Halle der Autowerkstatt schlugen laut Heuer 15 Meter hohe Flammen, der Rauch sei auch in der Bremer Innenstadt sichtbar gewesen. Der Feuerwehr ging es vor allem darum, die angrenzenden Wohnhäuser zu sichern - was auch gelang. Allerdings wurde auch ein am Brandort abgestelltes Auto ein Raub der Flammen.

Ein Fachberater für Gefahrstoffe habe Messungen gemacht. Dessen Ergebnis zufolge bestand für Bevölkerung keine Gefahr durch den Qualm. Die Wolke sei stattdessen in den Himmel aufgestiegen. Da in der Werkstatt kein Betrieb mehr war, wurden keine Mitarbeiter verletzt. Auch die Feuerwehrleute blieben unbeschadet.



