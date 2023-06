Brand in Bremerhavener Heerstraße: Frau mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert

Von: Sebastian Peters

Zimmerbrand in Bremen-Burgdamm: eine Frau mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Feuer schnell unter Kontrolle.

Bremen – Ein Zimmerbrand in einem dreigeschossigen Wohngebäude an der Bremerhavener Heerstraße hat am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geführt. Eine Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Bremer Krankenhaus transportiert.

Schnelle Reaktion der Feuerwehr verhindert Schlimmeres: Zimmerbrand in Bremen-Burgdamm

Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert (Symbolfoto) © IMAGO/Maximilian Koch

Gegen 12 Uhr ging ein Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang starker Rauch aus dem Gebäude. Eine Bewohnerin, die sich bereits ins Freie gerettet hatte, klagte über Atemprobleme. Der Rettungsdienst nahm sich ihrer an und stellte eine Rauchgasvergiftung fest. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Atemschutztrupps drangen zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor, kontrollierten den Treppenraum sowie die weiteren Wohnungen. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und leiteten parallel Lüftungsmaßnahmen ein, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Rauchgasvergiftung nach Zimmerbrand in Bremen-Burgdamm: Frau ins Krankenhaus eingeliefert

Um 13:10 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Im Einsatz waren neben den Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 auch die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und -Schönebeck, ein Führungsdienst sowie weitere Einsatzmittel der Wachen 1 und 4 und Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.