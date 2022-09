Brand in Bremerhaven: Häuser nach Flammeninferno unbewohnbar

Von: Johannes Nuß

Nach einem heftigen Brand am Sonntagabend sind in Bremerhaven vier Häuser unbewohnbar. © Feuerwehr Bremerhaven

Nach einem Brand in Bremerhaven-Leherheide sind dort vier Reihenhäuser unbewohnbar. Eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Bremerhaven – Brand in Bremerhaven: Bei einem Feuer am Sonntagabend, 25. September 2022, sind im nördlichen Stadtteil Leherheide vier Reihenhäuser unbewohnbar geworden. Das teilt die Feuerwehr Bremerhaven am frühen Montagmorgen mit. Das Feuer brach am Abend gegen 19:07 Uhr aus.

Brand in Bremerhaven: Häuser nach Flammeninferno unbewohnbar

Wie es in dem Bericht der Feuerwehr heißt, hätten aufmerksame Anwohner die Rettungskräfte über den Notruf alarmiert. Neben der Feuerwehr Bremerhaven waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Weddewarden und Lehe im EInsatz. Über dem kompletten Stadtgebiet und von der Autobahn sei eine schwarze Rauchsäule weithin sichtbar gewesen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Reihenmittelhaus in Vollbrand. Das Feuer drohte auf weitere Nachbargebäude überzugreifen, drei angrenzende Häuser waren bereits vollständig verraucht. Mit insgesamt fünf Rohren und drei Belüftungsgeräten wurde die Brandbekämpfung durchgeführt.

Brand in Bremerhaven: Angriffstrupps mit Atemschutz kontrollieren Wohnhäuser und löschen Brand

Neun Angriffstrupps unter schweren Atemschutz kontrollierten die betroffenen Wohnhäuser und löschten den Brand. Zur Brandbekämpfung mussten auch Teile der Dachverkleidung abgenommen werden. Eine Person wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven in eine Klinik transportiert. Alle vier Wohnhäuser sind nicht mehr bewohnbar.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bremerhaven verhinderte weiteren Sachschaden. Bis tief in die Nacht erfolgten weitere Routine-Kontrollen der Brandstelle durch die Feuerwehr Bremerhaven. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte vor Ort.

