Brand in Bremer Hochschule fordert Feuerwehrleute

Von: Fabian Raddatz

Ein Brand in einer Bremer Hochschule sorgte am Freitagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Bremen – Ein Feuer ist am Freitagmorgen in der Jacobs University im Bremer Stadtteil Grohn ausgebrochen. Wie die Feuerwehr in einem Bericht schreibt, wütete der Brand in einem Lagerraum neben einem ehemaligen Kino- beziehungsweise Theater-Saal. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz ins Gebäude.

Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell löschen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

„Noch während der Löscharbeiten leiteten die Kräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen ein. Um 8:11 Uhr gab der Einsatzleiter die Rückmeldung ‚Feuer aus‘“, so die Feuerwehr.

