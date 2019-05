Feuer im Wohnhaus in Hemelingen: Dachstuhl in Brand geraten

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Dachstuhl eines Wohnhauses in Bremen in Brand. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz, hat das Feuer aber bereits unter Kontrolle.

Update, 18.15 Uhr: Die Feuerwehr hat gegen 18 Uhr Entwarnung gegeben. An- und Bewohner können ihre Fenster und Türen wieder öffnen.

Ursprüngliche Meldung: Bremen - In der Straße Hinter den Ellern in Bremen-Hemelingen ist am Freitagnachmittag ein Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Gegen 15 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte das Gebäude erreichten platzte ein Fenster und Flammen schlugen aus dem Haus. Das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl über.

Zahlreiche Berufsfeuerwehrleute und ehrenamtliche Brandbekämpfer waren in den folgenden Stunden mit dem löschen beschäftigt. Dabei kamen auch zwei Drehleitern zum Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Kräften vor Ort um notfalls Verletzte versorgen zu können. Zahlreiche Anwohner beobachteten die Arbeiten der Feuerwehr.

Gebäude ehemaliger Edeka-Markt

In dem Gebäude war 50 Jahre lang ein Edeka-Markt untergebracht. Nach dessen Schließung wurde die Immobilie verkauft und weiterer Wohnraum in den ehemaligen Verkaufsräumen geschaffen.

+ Auch zwei Drehleitern kamen zum Einsatz. © Christian But t

Der Feuerwehr gelang es etwas Hab und Gut einer Familie zu sichern und in Koffern ins Freie zu bringen.

Keine Verletzten bei Brand

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Da es während des Feuers zu einer starken Qualmentwicklung in dem dicht bebauten Viertel kam, wurden Anwohner über Rundfunk und Apps gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.