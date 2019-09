Brand bei Harms am Wall: Parteien einigen sich auf Zahlung einer Entschädigung

In einem Zivilprozess um den Brandschaden bei Harms am Wall haben sich die Parteien auf die Zahlung einer Entschädigung geeinigt.

Bremen – Im Mai 2015 war das Geschäftshaus abgebrannt, gegen den Geschäftsinhaber Hans Eulenbruch wurde wegen schwerer Brandstiftung und Versicherungsbetrugs ein aufwändiges Strafverfahren geführt, in dem er im März 2017 freigesprochen wurde. Die Basler-Versicherung, bei der Geschäftsführer Eulenbruch die Firma Harms am Wall versichert hatte, kümmerte das nicht. Sie weigerte sich weiterhin, ihm den Schaden zu ersetzen.

Fünf Millionen als maximale Entschädigungssumme

Harms am Wall musste nach dem Feuer Insolvenz anmelden. Der Insolvenzverwalter verklagte die Versicherung im Juni 2017. Deshalb liefen vor dem Bremer Landgericht bis Donnerstag zwei Verfahren, erklärte der Sprecher des Landgerichts, Dr. Gunnar Isenberg, gegenüber dieser Zeitung. In dem ersten Prozess verlangte der Insolvenzverwalter eine Abschlagszahlung für vernichtete Waren und die Betriebseinrichtung, in dem zweiten Prozess für den Betriebsausfall nach dem Brand. Insgesamt wäre es um bis zu fünf Millionen Euro gegangen – das ist die maximale Entschädigungssumme der Versicherungspolice.

Basler zahlt 2,5 Millionen Euro an Insolvenzverwalter

Erst im November 2018 fand der erste Verhandlungstermin vor dem Landgericht statt, am Donnerstag nun sollte eine Beweisaufnahme stattfinden – unter anderem mit der Prokuristin von Harms am Wall und dem seinerzeitigen Mitangeklagten Eulenbruchs. Stattdessen schlossen Insolvenzverwalter und Versicherung einen Vergleich: Danach zahlt die Basler 2,5 Millionen Euro an den Insolvenzverwalter. Das Gericht hatte beiden Seiten dringend zu einem Vergleich geraten, um einen möglichen jahrelangen Rechtstreit zu verhindern. Denn ein Zivilgericht ist nicht an den Freispruch eines Strafgerichts gebunden – so die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in einem anderen Fall.

Versicherung hatte keine Beweise für Behauptung

Die Folge: Es hätten noch einmal mehrere Zeugen vernommen und die finanzielle Situation von Harms am Wall mittels eines Sachverständigen durchleuchtet werden müssen. Außerdem, erklärte die Kammer, sei es angesichts des bisherigen Vorbringens der Versicherung unwahrscheinlich, dass die Richter zu einer anderen Entscheidung kämen als seinerzeit das Strafgericht. Mit anderen Worten: Die Versicherung hatte keine Beweise für ihre Behauptung, Eulenbruch habe den Brand selbst gelegt.

Und so verpflichtete sich die Basler in dem Vergleich auch, eine Klage gegen Eulenbruch persönlich vor dem Landgericht Verden auf Schadensersatz wegen der angeblichen Brandstiftung zurückzunehmen. Der Vergleich ist noch nicht rechtskräftig, ein Widerruf bis nächste Woche möglich.