Feuer zerstört Haus im Bremer Stadtteil Horn-Lehe

Ein Feuer hat am Freitagnachmittag in einer Villa im Stadtteil Horn-Lehe einen Schaden von mindestens 300.000 Euro verursacht. Nach einer Durchzündung mussten zwei Feuerwehrleute mit einer Drehleiter vom Dach gerettet werden. Verletzt wurde niemand.

Bremen - Um kurz vor 16 Uhr wurde das Feuer am Deliusweg Ecke Johann-Casper-Berg-Weg gemeldet. Die Bewohner des Hauses hatten sich beim Eintreffen der Helfer bereits in Sicherheit gebracht. Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp in das erste Stockwerk und versuchte die Flammen zu löschen. Dabei kam es zu einer Durchzündung. Die beiden Feuerwehrleute retteten sich an ein Fenster und wurden von ihren eigenen Kameraden mit einer Drehleiter gerettet. Beide kamen mit einem kleinen Schock davon, können ihren Dienst aber fortführen.

Das Feuer wurde anschließend aus mehreren Rohren von außen und innen bekämpft. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Von ihr aus wurde das Dach geöffnet um Glutnester effektiver löschen zu können.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr hat es zuerst im ersten Stock im Bereich einer Sauna gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch Flammen, Qualm und Löschwasser ist die Villa unbewohnbar. Die Feuerwehr schätzt den Schaden vorläufig auf mindestens 300.000 Euro.

Für die Löscharbeiten musste die Marcusallee für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

