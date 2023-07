Wohnung brennt völlig aus: Feuerwehr rettet zwei Bewohner aus Flammen

Von: Marcel Prigge

Ein Feuer hat am Dienstagabend in Bremen-Findorff eine Wohnung völlig zerstört. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte retteten zwei Bewohner des Hauses.

Bremen – Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bremen-Findorff am späten Dienstagabend, 18. Juli 2023. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einer Wohnung im viergeschossigen Gebäude. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz – Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr rettet zwei Bewohner aus Flammen: Wohnung brennt völlig aus

Als die Feuerwehrleute am Dienstag, kurz nach 22.30 Uhr, am Einsatzort an der Findorffstraße in Bremen eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes befindet. „Es befanden sich noch Personen im Gebäude, daher war unsere primäre Aufgabe die Personenrettung. Zeitgleich haben wir die Brandbekämpfung eingeleitet“, erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Schneider gegenüber Nord-West-Media TV.

Zu einem Brand ist es am Dienstagabend, 18. Juli 2023, in Bremen gekommen. Die Feuerwehr rettet Personen aus dem Gebäude. © Nord-West-Media TV

Feuer in Bremen: Großeinsatz der Feuerwehr am Dienstagabend

Durch das Treppenhaus haben Atemschutztrupps zwei Personen aus dem Gebäude retten können. Bereits nach einer Viertelstunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Wohnung im ersten Obergeschoss brannte vollständig aus, jedoch konnten die Feuerwehrleute durch ihr schnelles Handeln ein Ausbreiten der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen verhindern. Nach Angaben des Einsatzleiters hätten zudem die Bewohner der linken Gebäudeseite noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Die Brandursache ist zurzeit noch unklar, heißt es weiter. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Ordnungshütern waren Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehrwachen 1 und 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.