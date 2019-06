Wohnungsbrand in Bremen: Einsatzkräfte finden leblosen Mann

Reanimation blieb erfolglos

+ © Nonstopnews Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer unter Atemschutz. © Nonstopnews

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand in Bremen gerufen worden. In der brennenden Wohnung fanden sie einen leblosen Mann. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.