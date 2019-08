Große Rauchwolke über Bremen: Scheune brennt komplett nieder

Bei einem Feuer in Bremen-Borgfeld kam es zu einer großen Rauchentwicklung.

Bei einem Feuer in Bremen ist eine Scheune abgebrannt. Der Rauch des Brandes war weithin und über die Stadtgrenzen hinweg zu sehen.

Bremen - Eine großer Schuppen ist am frühen Freitagabend in Borgfeld komplett ausgebrannt. 50 Einsatzkräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr kämpften gegen die Flammen an und konnten das Ausbreiten auf zwei benachbarte Wohnhäuser sowie eine weitere Scheune verhindern.

Entdeckt wurde das Feuer von einer Bewohnerin des weitläufigen Grundstücks an der Straße Hamfshofsweg um 18.47 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen, eine rauchwolke zog deutlich sichtbar über die Stadt. Das Feuer griff auch auf umstehende Bäume über. Nach wenigen Minuten erreichten die ersten Feuerwehrleute den Einsatzort und schützten die benachbarten Gebäude durch eine sogenannte Riegelstellung.

Insgesamt setzte die Feuerwehr zwei Wasserwerfer und fünf B-Rohre zur Brandbekämpfung ein. Um ausreihend Löschwasser zu haben mussten Hunderte Meter Schlauchleitungen zu den nächsten Hydranten verlegt werden. Außerdem pumpten die Feuerwehrleute Wasser aus der Wümme.

+ Die Feuerwehr holte Wasser aus der Wümme, um den Brand zu bekämpfen. © Christian Butt

Der umfangreiche Löschangriff zeigte schnell Wirkung. Bereits um 19.15 Uhr konnte „Feuer in Gewalt“ gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich noch bis in den Abend. Die Scheune dient unter anderem als Brennholzlager. Die Holzscheite müssen per Hand umgeschichtet werden um auch die letzten Glutnester zu erreichen.

Zwei Menschen wurden laut der Feuerwehr verletzt. Ein Anwohner rettete einen Oldtimer aus der brennenden Scheune, atmete dabei aber giftige Rauchgase ein. Der Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ebenfalls ins Krankenhaus musste ein Ehrenamtlicher der Freiwilligen Feuerwehr Borgfeld. Dem Mann wurde eine Schlauchkupplung ins Gesicht geschleudert. Dabei zog er sich eine Verletzung unterhalb des Auges zu.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes riegelten die Beamten das Areal weiträumig ab.