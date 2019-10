Mann stirbt bei Feuer in Wohnhaus - Retter können nicht mehr helfen

In Bremen ist am Sonntag ein Mann bei deinem Wohnungsbrand gestorben.

Bei einem Hausbrand in Bremen ist am Sonntagmorgen eine Person ums Leben gekommen.

Bremen - Ein Wohnungsbrand an der Elisabethstraße in Bremen-Steffensweg hat am frühen Sonntagmorgen zu einem Todesopfer geführt. Das Feuer war aus zunächst noch ungeklärter Ursache gegen 5 Uhr ausgebrochen. Über den Notruf 112 wurde das Feuer in einem zweigeschossigen Reihenmittelhaus wenige Minuten später mehrfach den Einsatzkräften gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Bereits nach wenigen Minuten wurde in der vom Brand betroffenen Wohnungein lebloser, 50-jähriger Mann aufgefunden und über eine Drehleiter gerettet.

Bremer Rettungsdienst kann Opfer des Brandes nicht helfen

Vom Rettungsdienst wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet - allerdings ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an der Einsatzstelle, heißt es in der Meldung der Feuerwehr. Zwei weitere Anwohner aus einem Nachbargebäude wurden vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung gesichtet, konnten aber unverletzt in ihrer Wohnung bleiben. Es befanden sich laut Feuerwehrangaben keine weiteren Personen durch den Brand in Gefahr.

Bei dem rund zweistündigen Einsatz waren insgesamt 58 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt und dem Bremer Rettungsdienst mit 18 Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenshöhe schätzt der Einsatzleiter der Feuerwehr auf etwa 110.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.