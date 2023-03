Brachte Kurt Krömer zum Aufgeben: Skandal-Komiker Faisal Kawusi kommt nach Bremen

Von: Andree Wächter

Die Steigerung von Schwarzem Humor ist Faisal Kawusi. Die Fans des streitbaren Komikers freuen sich auf den 31. Mai, dann tritt er in Bremen auf.

Bremen – Was darf Comedy? Mögliche Antworten bekommen die Bremer am 31. Mai im Fritz Theater. Dann steht Komiker Faisal Kawusi auf der Bühne. Mit Stand vom 9. März gibt es noch Tickets für den Auftritt mit dem Titel Politisch InKorrekt. Einen weiteren Auftritt in der Region hat Kawusi am 11. November in Osterholz-Scharmbeck.

Berühmt wurde Faisal Kawusi nach einem Auftritt in der Fernsehshow „Chez Krömer“ mit Comedian Kurt Krömer. Der Gastgeber brach die Sendung ab. „Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt“, sagt Kurt Krömer. In der letzten Show mit Faisal Kawusi ist die Gesprächssituation aufgeheizt. „Das wird ja eine richtige Kacksendung heute“, sagt er bereits zu Beginn der Show.

Der Auftritt bei „Chez Krömer“ war nicht der erste Ausrutscher von Komiker Faisal Kawusi. Er verglich die „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse 2017 mit einem Affen. Mabuse schaltete daraufhin ihre Anwälte ein. Unter einem Beitrag von Joyce Ilg zum Thema K.-o.-Tropfen kommentierte Kawusi: „Nächstes Mal erhöhe ich die Dosis, versprochen.“ Dieser Kommentar wurde gelöscht.

Nach einem Eklat mit dem Gast Faisal Kawusi wurde die Erfolgsshow „Chez Krömer“ vom rbb eingestellt. (Symbolbild) © Daniel Porsdorf/Henning Kaiser/dpa/Montage

Nach den ganzen Eklats klingt seine Programmbeschreibung wie ein schlechter Witz. Auf der Homepage von Komiker Faisal Kawusi heißt es: „In einer Zeit, in der die Menschen sich gegenseitig nicht mehr zuhören, gibt es einen Mann, der klare Kante gegen die humorlosen Hater, Spalter und Ausgrenzer dieser Welt zeigt – Faisal Kawusi.

Nach eigener Aussage sei Faisal Kawusi strikt gegen jede Art von Diskriminierung, sei es die der LGBTQ Community, der Frauen, der Menschen anderer Hautfarbe, anderer Ethnie, anderer Religion oder die der Menschen mit körperlichen oder geistigen Besonderheiten.