Bremen: Bovenschulte holt mehr Stimmen als die Grünen

Von: Jörg Esser

Zahlenexperten: Evelyn Irrsack und Andreas Cors. © Esser

Gut 1,261 Millionen gültige Stimmen haben die Wahlhelfer ausgezählt. Jetzt liegt das Endergebnis der Bürgerschaftswahlen vor. Es enthält „Highlights“, sagt Landeswahlleiter Andreas Cors.

Bremen – Der Drops ist gelutscht, die Stimmen sind ausgezählt, die Sondierungen laufen. Doch der Blick ins umfangreiche Zahlenmaterial enthält manche Besonderheiten. Das liegt auch am komplizierten Bremer Wahlrecht, das jedem Wahlberechtigten fünf Stimmen gibt, die er auf Parteien und Personen verteilen darf. „Wir haben gut 1,261 Millionen gültige Stimmen ausgezählt“, sagte Landeswahlleiter Andreas Cors am Freitag bei der Präsentation des vorläufigen Endergebnisses.

Landesweit verbuchte die SPD, wie berichtet, einen Stimmanteil von 29,8 Prozent und legte damit um 4,9 Prozentpunkte zu. Auf den Plätzen folgen die CDU mit 26,2 Prozent (minus 0,5), die Grünen mit 11,9 (minus 5,5), die Linke mit 10,9 (minus 0,4), die rechtskonservative Gruppierung „Bürger in Wut“ (BIW) mit 9,4 (plus 7,0) und die FDP mit 5,1 Prozent (minus 0,8).

Das Land ist in die Wahlbereiche Bremen und Bremerhaven aufgeteilt. Die SPD und auch die FDP verbuchen in beiden Städten den gleichen Stimmanteil, bei der SPD eben 29 Prozent plus, bei der FDP knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Die CDU und die Linke sind in Bremen deutlich stärker als in der Seestadt. Bei der CDU stehen 26,9 Prozent in Bremen 21,2 in Bremerhaven gegenüber. Bei der Linken sind es in Bremen 11,6, in Bremerhaven nur 6,1 Prozent. Demgegenüber sind die Grünen in Bremerhaven mit einem Anteil von 13,2 Prozent nicht ganz so stark abgestraft worden wie in der Hansestadt, wo sie mit 11,7 Prozent lediglich knapp 1 000 Stimmen vor der Linken liegen. Und bei der BIW stehen 7,4 Prozent in Bremen 22,7 Prozent in der Schwesterstadt gegenüber.

Stadt Bremen: Grüne nur 1000 Stimmen vor den Linken

Die Wahlbeteiligung lag laut Cors landesweit bei 56,8, in Bremerhaven aber lediglich bei 44 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung in der Stadt Bremen wurde mit 84 Prozent im Blockland erzielt, die niedrigste mit 42,5 Prozent in Gröpelingen.

Die Zahl der ungültigen Stimmen liegt in der Seestadt mit 3,9 Prozent weit höher als in Bremen (2,4 Prozent). Übrigens: Rund 3 500 Wahlbriefe wurden gar nicht zugelassen, sagte Evelyn Irrsack, die Leiterin der Geschäftsstelle der Wahlleiter. Das heißt: Der unterschriebene Wahlschein fehlte im Wahlbrief. Der Anteil der Briefwähler ist gegenüber der Wahl vor vier Jahren landesweit von 27 auf 42 Prozent gestiegen, so Cors.

BIW in Blumenthal bei 17 Prozent

Noch ein paar Zahlen: Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sammelte in Bremen 141 199 Personenstimmen. Das sind 12,9 Prozent aller Stimmen. „Damit hat er allein mehr Stimmen bekommen als die Grünen zusammen“, sagte Cors. Die Grünen erhielten im Wahlbereich Bremen 128 281 Stimmen (11,7 Prozent).

Hochburg der CDU ist der Stadtteil Strom, Heimat des Spitzenkandidaten Frank Imhoff, mit 60,6 Prozent der Stimmen. Die SPD liegt in Gröpelingen mit 38,3 Prozent weit über Schnitt. Und die BIW punktet vor allem in Blumenthal im äußersten Bremer Norden (17 Prozent).