Bovenschulte bleibt Bremer Regierungschef

Von: Jörg Esser

Andreas Bovenschulte wird nach seiner Wiederwahl von SPD-Fraktionschef Mustaf Güngör umarmt. © DPA/Penning

Andreas Bovenschulte bleibt Bremens Regierungschef. Die Bürgerschaft wählte den Sozialdemokraten am Mittwoch mit 49 von 86 abgegebenen Stimmen zum Präsidenten des Senats.

Bremen – Andreas Bovenschulte ist am Mittwoch von der Bremischen Bürgerschaft mit 49 von 86 abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang erneut zum Bürgermeister und Präsidenten des Senats der Freien Hansestadt Bremen gewählt worden. 37 Parlamentarier stimmten gegen ihn. Die rot-grün-rote Koalition verfügt über 47 Abgeordnete.

Der neuen Landesregierung gehören neben dem Bürgermeister weitere acht Mitglieder an. Fünf werden von der SPD gestellt, je zwei von den Grünen und der Linken. Sechs Mitglieder der Landesregierung sind Frauen, drei sind Männer. Alle acht erzielten jeweils im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit.

Die geringste Zustimmung (44 Ja-Stimmen) gab es für die neue Unweltsenatorin Kathrin Moosdorf (Grüne). Jeweils 46 Ja-Stimmen erhielten die beiden Linken-Senatorinnen Kristina Vogt und Claudia Bernhard sowie Ulrich Mäurer, Claudia Schilling und Özdem Ünsal von der SPD. Für Sascha Aulepp (SPD) und Björn Fecker (Grüne) stimmten jeweils 45 Parlamentarier.

Drei Neulinge im rot-grün-roten Senat

Ulrich Mäurer (71) ist das Urgestein im Senat. Der Jurist ist seit 2008 Senator für Inneres, damals übernahm er das Amt von Willi Lemke. Künftig wird er auch wieder das Sportressort leiten. Die frühere Richterin Claudia Schilling (55) ist seit 2019 die Bremerhavenerin im Senat. Künftig ist sie für Arbeit, Soziales und Justiz zuständig. Die 52-jährige Juristin Sascha Aulepp bleibt Senatorin für Kinder und Bildung. Sie übernahm 2021 das Amt von Claudia Bogedan. Das Ressort für Bau, Stadtentwicklung und Verkehr leitet künftig die frühere schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Özdem Ünsal (49). In Kiel war sie Sprecherin der SPD-Fraktion für Wohnungs- und Städtebau. Die türkischstämmige Deutsche ist die einzige Neubesetzung der SPD.

Neu in der Bremer Regierung ist auch Kathrin Moosdorf (Grüne). Mit 42 Jahren ist sie das jüngste Mitglied der Landesregierung. Die Politikwissenschaftlerin war zuvor Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Bremen. Sie übernimmt das Ressort Klima, Umwelt und Wissenschaft. Der 45-Jährige Björn Fecker sitzt seit 2007 für die Grünen im Bremer Landtag, in der vergangenen Legislaturperiode war er Fraktionschef. Künftig leitet er das Finanzressort und übernimmt für die Grünen auch das Bürgermeisteramt.

Die 58-Jährige Kristina Vogt von den Linken gehörte bereits der Vorgängerregierung an, zuvor war sie seit 2011 Mitglied der Bürgerschaft. Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte war bislang als Senatorin zuständig für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa. Sie gibt jetzt Arbeit und Europa ab, bekommt dafür die Häfen hinzu. Die 62-Jährige Claudia Bernhard ist die zweite Senatorin der Linken. Seit 2019 verantwortet sie die Bereiche Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. Künftig kommt Pflege hinzu. Zum Senat gehört auch der Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, Staatsrat Olaf Joachim (SPD).

In der neuen Bürgerschaft sitzen insgesamt 87 Abgeordnete – die SPD stellt 27, Grüne und Linke je zehn Abgeordnete. Die CDU hat 24 Abgeordnete, die rechtskonservative Gruppierung „Bürger in Wut“ neun und die FDP fünf. Hinzu kommen zwei fraktionslose Abgeordnete.

CDU kritisiert Koalitionsvertrag

Bei der Wahl zur Bürgerschaft am 14. Mai wurde die SPD unter Bovenschulte mit einem Stimmanteil von 29,8 Prozent stärkste Kraft vor der CDU (26,2). Die Grünen sackten deutlich auf 11,9 Prozent ab. Die Linken blieben stabil bei 10,9 Prozent. Die „Bürger in Wut“ (BIW) holten 9,4 Prozent der Stimmen, die FDP 5,1 Prozent.

SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör kündigte in der Aussprache vor den Wahlgängen für die nächste Legislaturperiode „eine Politik der Vernunft“ an. Das in Westdeutschland einmalige Linksbündnis will Schwerpunkte auf Bildung, Soziales und Wirtschaft setzen und „Bremen und Bremerhaven in eine klimaneutrale Zukunft führen“. Als „Ansammlung von Prüfaufträgen“ bezeichnete CDU-Fraktionschef Frank Imhoff den Koalitionsvertrag: „Alles steht unter Finanzierungsvorbehalt und nichts ist finanziell gesichert.“