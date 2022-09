Boulevardtheater Bremen zeigt Männerkomödie

Von: Thomas Kuzaj

Eigentlich sollte der Abend ganz anders laufen. . . Szene aus „Männer allein zu Haus“. © Boulevardtheater Bremen

Bremen – Zwar sind sie allein zu Haus – doch das Haus, das ändert sich, es gibt einen Umzug. Anders gesagt: „Männer allein zu Haus“, Publikumserfolg am Weyher Theater, zieht um an die zweite Spielstätte des Hauses. Das Stück ist nun im Boulevardtheater Bremen zu sehen, im Woltmershauser Tabakquartier also.

Kay Kruppa hat die Männerkomödie von Mats Krämer inszeniert. Die Bremer Premiere beginnt am Freitag, 23. September, um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es unter dieser Adresse. Preise: ab 33 Euro. Zehn Bremer Vorstellungen stehen zunächst einmal im Spielplan, so ein Sprecher: In der Zeit „vom 23. September bis 1. Oktober sowie vom 4. bis 12. November – freitags und sonnabends jeweils um 20 Uhr, sonntags um 15 Uhr“.

Was machen die Männer an einem Wochenende allein in dem titelgebenden Haus, das in der Komödie an der Nordsee liegt? Nun, so richtig schön feiern wollen Max (Marc Gelhart), der Eigentümer des Ferienhauses in Burhave, der Pilot Jan (Marco Linke), dessen 40. Geburtstag an diesem Wochenende gefeiert werden soll, der geschiedene Lehrer Ben (Christian Schliehe), der etwas umständliche Apotheker Paul (Markus Weise) und der lebenslustige Versicherungsvertreter Bruno (Christian Hamann). Doch es kommt alles (begleitet von viel Musik) ganz, ganz anders. . . „Autor Mats Krämer lässt diese fünf Kerle in eine verrückte Situation nach der anderen geraten, was zu vielen urkomischen und skurrilen Momenten führt und für einen mitreißend amüsanten Theaterabend sorgen wird“, versprechen die Theaterleute. Die Komödie für ein reines Männerensemble stehe in der Tradition von Produktionen wie „Kerle, Kerle“ und „Männerparadies“.

„Women in (E)Motion“: Acts aus zehn Ländern

Nomfusi, Sängerin aus Südafrika. © Emp Cyclone

Szenenwechsel – von den Männern zu den Frauen. Das renommierte Bremer Musikfestival „Women in (E)Motion“ hat begonnen. Jazz und Folk, Soul und Blues – bis zum 1. Oktober gibt es ein so prall gefülltes wie abwechslungs- und facettenreiches Programm, das zehn Acts aus zehn verschiedenen Ländern vereint.

Jeanette Hubert zählt beispielsweise dazu. Sie sollte schon einmal im Rahmen dieses Bremer Festivals spielen. Ein Corona-Fall verhinderte damals den Auftritt der Berliner Sängerin, Gitarristin und Pianistin. „Jeanette Hubert schreibt kluge, lebensnahe Songs, die Erfahrungen, Beobachtungen und Gefühle spiegeln – ob nachdenklich abwägend, melancholisch oder humorvoll“, heißt es nun in einer Vorschau auf das Konzert. Es beginnt am Dienstag, 20. September, um 19 Uhr im „Kito“ (Alte Hafenstraße, Vegesack).

Und es ist ein Doppelkonzert. Am selben Abend wie Hubert auf der „Kito“-Bühne, nämlich ab 20.45 Uhr: Die englische Singer-Songwriterin Megan Henwood, die vor vier Jahren bei „Women in (E)Motion“ ihre Deutschlandpremiere gefeiert hatte. Nun kehrt sie nach Bremen zurück – begleitet von ihrem Bruder, dem Multiinstrumentalisten Joe Henwood. Karten im Vorverkauf nach „Kito“-Angaben 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Ebenfalls im „Kito“, allerdings am Donnerstag, 22. September, 20 Uhr: Nomfusi, Singer-Songwriterin aus Südafrika – „mit einer gigantischen Stimme, einer großen Portion Charme sowie elektrisierender Bühnenpräsenz“, wie es in einer Ankündigung heißt. Und: „Im Sound von Nomfusi fließen Township-Klänge wie die perkussiv gespielten Gitarren des Maskandi-Folk mit Afro-Pop und Afro-Soul zusammen. Die charismatische Frau aus Johannesburg singt auf Englisch und in der Klicksprache Xhosa, die durch Miriam Makeba international bekannt wurde.“ Eintritt laut „Kito“ 29 Euro, Abendkasse 31 Euro.