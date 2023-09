Boulevardtheater Bremen: Durcheinander im Doppelhaus

Von: Thomas Kuzaj

Kay Kruppa hat die Komödie „Diese eine Nacht“ gemeinsam mit Frank Pinkus geschrieben und inszeniert sie jetzt am Boulevardtheater Bremen. © Kuzaj

Bremen – Vorhang auf, die Saison beginnt! Am Boulevardtheater Bremen im Woltmershauser Tabakquartier, der zweiten Spielstätte des Weyher Theaters, wird gegenwärtig das erste Abo-Stück der neuen – und nunmehr dritten – Saison vorbereitet. „Diese eine Nacht“, eine Komödie von Kay Kruppa und Frank Pinkus (1959 bis 2021), feiert am Donnerstag, 21. September, um 20 Uhr Premiere.

Inszenierung: Kay Kruppa. Es spielen: Joachim Börker, David Gundlach, Maren Kannelon, Sarah Kluge, Marco Linke. Man nennt sie „die drei Musketiere der Bremer Polizei“ – die Freunde Sven, David und Bruno. Sven und David sind mit ihren Ehefrauen zudem auch noch Nachbarn in einem Doppelhaus. Single Bruno geht in beiden Häusern ein und aus und bereitet sich so langsam auf seine Rente vor. Alles durch und durch harmonisch, aber eben auch ein bisschen eingefahren. Bis zu der einen Nacht, die alles grundlegend verändert. Plötzlich gerät alles durcheinander. Im Interview spricht Regisseur und Autor Kay Kruppa über das Stück, mit dem die neue Saison im Tabakquartier beginnt – und über das Thema Ehe.

Wie gefährlich ist Routine für eine Ehe?

Ich glaube, Routine gibt einem im Allgemeinen eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Das ist auch in der Ehe nicht anders. Problematisch wird es immer nur dann, wenn diese Sicherheit aus den Fugen gerät. Und in einer Komödie führt das in der Regel zu jeder Menge Komik! So ist es zumindest bei unserer Komödie „Diese eine Nacht“.

Und was ist das Geheimnis einer guten Ehe?

An dieser Stelle möchte ich gerne – nicht ganz ernst gemeint – mein großes Idol Johnny Cash zitieren: Getrennte Badezimmer!

Was macht den Alltag einer Ehe – oder hier: verschiedener Ehen – zu einem Komödienstoff?

Da beide Familien hier nebeneinander in je einer Doppelhaushälfte leben und man beide Schlafzimmer und Wohn- beziehungsweise Esszimmer auf der Bühne sehen kann, genügt es eigentlich schon, den „normalen“ Alltag beider Ehen ein bisschen zu manipulieren. Was passiert, wenn die Männer nach einer gemeinsamen Partynacht plötzlich nackt im Bett der befreundeten Nachbarin aufwachen? Das birgt jede Menge Stoff für Ausreden und komödiantisches Versteckspiel.

Wie grotesk dürfen die Turbulenzen werden, die den geregelten Alltag der Bühnenfiguren durcheinanderbringen?

Frank Pinkus und ich waren bei unseren eigenen Stücken immer sehr darauf bedacht, dass wir ganz normale und sympathische Menschen auf die Bühne bringen. Im Idealfall sollte der Zuschauer mit diesen Figuren nach der Vorstellung noch ein Bier trinken wollen. Und diese normalen Leute lassen wir dann in manipulierte Situationen gleiten. In diesem Fall liegen beide Ehemänner plötzlich nackt im Bett der anderen Ehefrau und keiner weiß, was wirklich passiert ist…

Verirrungen im Doppelhaus: Sarah Kluge, vorne links Joachim Börker, neben ihm Marco Linke. © Boulevardtheater HB

Wieso haben Sie die männlichen Bühnenfiguren bei der Polizei angesiedelt – ergibt sich daraus ein besonderes Verhältnis zum Ehe-Thema?

Also, ich habe einen Bremer Polizisten in der eigenen Familie – und der hat uns mal von den Motto- und Faschingspartys der Polizei berichtet. Und da kam Frank Pinkus und mir die Idee zu dem Stück. Wir wollten nämlich unbedingt ein richtiges Bremer Stück schreiben, mit Werder Bremen und was sonst noch zu Bremen gehört. Außerdem haben so alle fünf Figuren neben einer freundschaftlichen auch eine berufliche Beziehung mit Hierarchien zueinander, die für das komödiantische Geschehen von erheblicher Bedeutung sind.

Worauf sollte man unbedingt achten, wenn man einmal nicht mehr weiß, was in der Nacht geschehen ist?

Um diese Frage beantwortet zu bekommen, sollte man sich „Diese eine Nacht“ im Boulevardtheater Bremen unbedingt ansehen. Denn genau mit der Antwort auf diese Frage wird das komödiantische Wirrwarr am Ende aufgelöst.