Botschafter Bartko

Bremen – Es ist schon Tradition, dass Persönlichkeiten, die sich in Bremen um den Radsport verdient gemacht haben, zu Sixdays-Botschaftern ernannt wurden und auch weiterhin werden. In diesem Jahr wurde diese Ehre zwei nicht mehr aktiven Fahrern zuteil: Robert Bartko und Rene Enders.

Der 44-jährige Bartko prägte in seiner aktiven Zeit das Bild auf den Winterbahnen dieser Welt. Highlights seiner Karriere waren sicherlich die beiden Goldmedaillen im Einer und Vierer bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Aber auch bei den Sixdays glänzte der Potsdamer. So gewann er in Bremen gleich viermal. Nach seiner aktiven Zeit war er zunächst Sportdirektor der deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft. Seit dem 1. August 2019 ist Bartko beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die Sportförderung der Verbände zuständig. „Dass ich nun Botschafter der Bremer Sixdays bin, macht mich schon etwas stolz. Ich bin immer gern hier gefahren“, erklärte Bartko.

Gern nach Bremen kam und kommt auch immer Ex-Sprinter Rene Enders (32). Das ging sogar so weit, dass er im Vorjahr beim Auf- und Abbau der Bahn mithalf. töb