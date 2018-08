Leise und lokal abgasfrei: Erstes reines Elektro-Taxi rollt über Bremer Straßen

Lautlos parkt der Tesla S an Stromzapfsäule vor dem „Radort“ am Hauptbahnhof ein.

Bremen - Von Ralf Sussek. Es ist eine Premiere für Bremen – und selbst bundesweit ein Pilotprojekt. Das erste reine Elektroauto als Taxi wurde am Dienstag in der Hansestadt vorgestellt. Betrieben wird es von einem Taxiunternehmen, das sich als „Botschafter für die Elektromobilität im öffentlichen Verkehr“ versteht.

Wenn Inga oder Mustafa Catalbas in ihrem neuen Taxi Gas geben, dann gibt es keine Stickoxide oder anderen Dieselabgase – ihr Tesla S hat erst gar keinen Auspuff. Das erste Elektrotaxi in Bremen begutachtet sogar der mehr dem Fahrradverkehr zugeneigte Verkehrs- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) höchstpersönlich und nannte Taxis bei der Vorstellung „einen wichtigen Baustein des Mobilitätsangebots in Bremen“.

„Wir sind der Meinung, dass Autos mit Verbrennungsmotoren nicht in unser Stadtbild gehören“, sagt Inga Catalbas. Mit ihren Taxen fahren die Catalbas durchschnittlich 100.000 Kilometer in einem Jahr: „Allein mit unserer Laufleistung sparen wir mit einem Elektrotaxi gegenüber dem Diesel rund 21.000 Kilogramm Kohlendioxid ein“, rechnet Mustafa Catalbas vor.

Sechs Monate dauerte es von der Idee bis zur Präsentation. Und damit ist der Tesla eines von „nicht mehr als 100“ reinen E-Taxis in Deutschland, schätzt Thomas Grätz, Geschäftsführer des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes, laut dem Mediendienst Heise.

+ Beim Einsteigen fast wie in einem herkömmlichen Taxi: Mustafa Catalbas in seinem Tesla. Ungewöhnlich dagegen sind (noch) der große Bildschirm am Armaturenbrett und die Türgriffe. © Sussek

Dabei dreht sich grundsätzlich alles um Reichweite, Ladeinfrastruktur und teure Anschaffung. Mustafa Catalbas macht eine andere Rechnung auf: Die Reichweite seines Tesla beläuft sich auf bis zu 420 Kilometer. Das reicht locker für ein durchschnittliches Tagespensum. Statt Diesel für 10.000 Euro pro Jahr tankt er an Tesla-Superchargern (Schnellladesäulen) kostenlos.

Und auch den Mehrpreis bei der Anschaffung (rund 91.000 Euro netto im Vergleich zu 60.000 Euro netto für einen Diesel eines Bremer Autowerks) hat sich durch geringere Betriebs- und Wartungskosten schnell amortisiert. Oder auf den Monat gerechnet: „Die Rate von 770 Euro trägt sich dank der Ersparnis von 600 bis 700 Liter Diesel und der günstigeren Wartung quasi von selbst“, so Mustafa Catalbas.

SWB-Vorstand Dr. Torsten Köhne kündigte weitere Anstrengungen bei der Ladeinfrastruktur in Bremen an: „Wir glauben an die Zukunft der Elektromobilität. Aktuell betreiben wir im Land Bremen 33 Ladesäulen, bis Ende des Jahres werden es rund 80 sein. Etwa 160 Elektroautos könnten dann gleichzeitig laden.“

Das Elektro-Taxi kostet nicht mehr als ein „normales“

„Könnten“ – wenn denn nicht geparkte Autos mit Verbrennungsmotoren die Ladesäulen oft blockierten. Das ist das einzige, worüber sich Catalbas bei ihrer Neuanschaffung ärgern dürften.

Die Fahrgäste spüren davon nichts. Sie lassen sich lautlos mit 525 PS über Bremens Straßen chauffieren – zu den üblichen Taxitarifen. Extravaganter als der Fahrpreis und die Farbe („Hellelfenbein“) ist der Zutritt zum Elektrotaxi: Die bündigen Türgriffe müssen von außen gedrückt werden, bevor sie dem Fahrgast entgegengleiten.

Gebucht werden kann das E-Taxi den Angaben zufolgte auch über die Taxi-Deutschland-App. Bei der Taxizentrale Taxi-Ruf sollen für Vorbestellungen und Reservierungen neue Rufmerkmale („Elektrotaxi“, „Umwelttaxi“) eingerichtet werden.

www.teslataxi-bremen.de