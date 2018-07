Ein botanisches Kleinod am Flussufer

Bremen - Von Jörg Esser. Hafen, Werften, Kapitänshäuser, Weserpromenade, der Dreimaster „Schulschiff Deutschland“ – Vegesack ist maritim. Und immer noch weht beim Blick vom Weserufer in Richtung „weite Welt“ ein Hauch von Seefahrerromantik durch die Luft. Vegesack ist auch grün. Der Stadtgarten sorgt für Sommerfrische vor der Haustür. Und eben am Fluss. Der Stadtgarten Vegesack steht im Fokus der heutigen Folge unserer Serie „Grünes Bremen“.

Der Stadtgarten ist ein Kleinod. Ein wunderschönes Fleckchen Erde, eingerahmt von Gründerzeit-Villen aus dem Besitz Bremer Kaufleute und Reeder sowie klassizistischen Kapitänshäusern „am Hang“, auf dem hohen Ufer und dem Flussufer mit Blick auf die Lürssen-Werft und womöglich auf im Bau befindliche Megayachten, deren zukünftige Eigentümer ja nie verraten werden. Die Parkfläche ist überschaubar – zwei Hektar groß. Aber es sind eben zugleich 20 000 Quadratmeter voller exotischer Bäume, Sträucher und Pflanzen. „Im Stadtgarten pulsiert das grüne Herz der maritimen Meile“, sagt Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt. „Wer im Stadtgarten flaniert, begibt sich auf botanische Weltreise“, heißt es beim Förderverein Stadtgarten.

Gewaltige Bäume recken ihre Zweige in den Himmel, ein chinesischer Urwelt-Mammutbaum beispielsweise. „Der hat schon was erlebt“, sagt ein Spaziergänger. Ob es sein Lieblingsbaum in diesem „Vegesacker Bürgerpark“ sei, will der Verfasser dieser Zeilen wissen. „Nö, der ist ein bisschen langweilig“, sagt der Spaziergänger. Seine Favoriten seien die kaukasische Flügelnuss, der Tulpenbaum und die rote Rosskastanie. „Die stehen da hinten.“ Ach was. Weit mehr als 100 Gehölze, Stauden, Sträucher und Blumen wachsen in der kleinen grünen Welt. Auch ein mongolischer Steppen-Ahorn, ein Götterbaum, eine Himalaya-Mahonie und weitere Exoten. Namensschilder liefern Informationen über die Herkunft besonderer Bäume und Sträucher, damit auch der botanische Laie weiß, welches Gewächs er sich da als seinen Liebling herausgeguckt hat.

Die Abbruchkante zur Weser war einst eine Sand- und Heidefläche. Doch 1787 baut der Botaniker und Arzt Albrecht Wilhelm Roth, geboren 1757 in Dötlingen, eine Villa am Weserhang, kultiviert sein Grundstück und legt dort einen botanischen Garten an. Der „Hortulus Botanicus A.W. Rothii“ wächst ständig, weil Kapitäne von ihren Reisen exotische Pflanzen mitbringen.

Schnell kommen mehr als 600 Stauden und Gehölzen aus aller Welt zusammen. Der schmale Rothsche Garten reicht von der heutigen „Strandlust“ bis zum früheren Areal der Werft „Bremer Vulkan“. Roth stirbt am 16. Oktober 1834. Danach erwerben vor allem Bremer Kaufleute und wohlhabende Bürger Landbesitz an der Weser. An den Weserhängen entstehen schmucke und üppige Villen. Das untere Gartengelände wird bis 1898 aus Weserschlamm aufgespült und bepflanzt.

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts steigt der öffentliche Druck. „Das Volk will einen öffentlichen Zugang zur Weser“, notieren die Chronisten. 1929 erwirbt die Stadt Vegesack den an der Weser gelegenen, einen Hektar großen Garten des Tabakkaufmanns und Senators Carl Wilhelm August Fritze als Keimzelle des heutigen Stadtgartens. 1930 dann wird der „Stadtgartenverein Vegesack“ gegründet.

Während des Krieges verwahrlost der Stadtgarten. Danach wird er in zweijähriger Arbeit wieder hergerichtet. Ab 1976 wird die Weser im Bremer Norden ausgebaut, eine Stahlspundwand in den Sandstrand gerammt. Nach und nach erwirbt die Stadt Bremen die weiteren Grundstücke von der Strandstraße bis zur Hangkante. Im Jahr 2000 schenkt die Familie Lürssen der Stadt das letzte Grundstück, das dem Stadtgarten noch fehlt.

1995 wird ein „Rosarium“ beim Ortsamt eingeweiht. An der maritimen Meile im Park befinden sich einige maritime Kunstwerke wie ein elf Tonnen schwerer Schiffspropeller und die „Walfluke“ von Bildhauer Uwe Häßler, die den Walfängern gewidmet ist, die einst von Vegesack nach Grönland aufbrachen. An Stadtgarten-Gründer Albrecht Wilhelm Roth erinnert eine Stele, die der Förderverein im Jahr 2007 zu Roths 250. Geburtstag aufstellen lässt.

Und in Kürze – vom 3. bis 5. August – wird der Stadtgarten beim „Festival Maritim“ wieder zur Partyzone. Zum Seamusic-Open-Air-Event mit 170 Konzerten auf zehn Bühnen werden 31 Bands aus Polen, Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und England sowie 100 000 Besucher erwartet.