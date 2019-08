Botanika: Schwertkampf im Dschungel

+ © Koller Schwertkampf in der Botanika: Tim Dagott (v.l.), Markus Hanke und Johanna Kraus von „Saberproject“ üben für den großen Auftritt. © Koller

Tropische Pflanzen, Wasserfälle, Affen – und kämpfende Fantasyfiguren: Die Botanika im Rhododendronpark ist bekannt für ihre realitätsgetreuen Nachbauten ferner Länder. Doch am Wochenende lud das Entdeckerhaus in noch viel fernere Galaxien. „Botanika goes space – reloaded“, unter diesem Motto lockten die Organisatoren Hunderte von Besuchern zu Schwertkämpfen und Autogrammstunden. Nebenbei wurde gekocht und ordentlich gefachsimpelt.