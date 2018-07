Borgwards „Auto der Lüfte“ startet erstmals 1958 in Sebaldsbrück

Hubschrauber „Kolibri“ hebt ab

+ © Archiv Peter Kurze Am 9. Juli 1958 startete der von Henrich Focke konstruierte Borgward-Hubschrauber „Kolibri“ zum ersten Freiflug über dem Werksgelände in Sebaldsbrück. © Archiv Peter Kurze

Bremen - Von Harald Focke. Während im Borgward-Werk in Sebaldsbrück die erfolgreiche „Isabella“ vom Band lief, wartete Konzernchef Carl F.W. Borgward am Mittwoch, 9. Juli 1958, einige Schritte weiter – neben der Halle 0 – am frühen Morgen gespannt auf den ersten Freiflug „seines“ Hubschraubers „Kolibri“.