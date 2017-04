Geht doch! Bremen holt sich den legendären Autobauer Borgward zurück in die Heimat und beschert der Stadt nach etlichen Negativmeldungen wie Coca-Cola, Kellogg, Kaffee Hag und Jacobs endlich eine gute Nachricht. Spielte der Senat damals Anfang der 60er Jahre beim Untergang des Unternehmens von Carl F. W. Borgward eine unrühmliche Rolle, so zog er hier an einem Strang. Nicht einmal die radverliebten Grünen, die sich als Mini-Partner in der Koalition mit der SPD immer wieder als Blockierer zeigen, sperren sich gegen die Ansiedlung Borgwards. Die Historie sprach für Bremen und nicht für Bremerhaven, das auch im Rennen war.

Gab es im Herbst noch Zweifler, dass das Projekt Borgward an der Weser tatsächlich gelingen kann, so hat sich gezeigt, dass Borgward-Enkel Christian seine zunächst belächelte Idee des Comebacks zielstrebig umgesetzt hat. Dass er dazu den chinesischen Lkw-Hersteller Foton braucht und halbfertige Autos sowie die Teile für den Zusammenbau der Fahrzeuge im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) aus Asien kommen, mag dem einen oder anderen nicht gefallen. Aber sonst hätte es wohl niemals mehr ein Borgward-Auto gegeben, in Europa scheute man das Risiko. In China ist die Produktion für einen Borgward-SUV im vergangenen Sommer angelaufen – mit großem Erfolg. Nun bekommt Bremen eine Fertigungshalle im GVZ, daran bestehen kaum noch Zweifel, die Absichtserklärung für ein 140 000 Quadratmeter großes Grundstück ist unterschrieben. Sitz der Borgward-Gruppe ist Stuttgart, und das ist ein ganzes Stück näher als China. Bis Anfang 2018 soll der Bau der Halle losgehen, die Produktion des Elektro-SUVs BX 7 2019. Batterie, Motor und mehr sollen aus deutscher und europäischer Produktion stammen. 50 bis 100 Menschen aus Bremen und „umzu“ werden hier Arbeit finden und Borgwards zusammenbauen. Und wer weiß, wenn der Wagen erfolgreich ist, könnte es (wieder) eine Borgward-Vollproduktion in Bremen geben. Daher: einfach mal freuen über die Ansiedlungspläne, die immer konkreter werden. Mit Autobau ist Bremen in den vergangenen Jahren vorzüglich gefahren. Mit Mercedes hat die Stadt den größten privaten Arbeitgeber (gut 12 500 Beschäftigte). Das Werk am einstigen Standort von Borgward in Sebaldsbrück ist mittlerweile das Aushängeschild von Mercedes. Auch hier wird jetzt ein Elektro-SUV produziert, möglicherweise das Auto der Zukunft. Die Chancen für Borgward auf ein Gelingen des „Projekts Bremen“ stehen mit einer Elektroversion eines SUVs daher gut. Die Bremer werden das Unternehmen mit offenen Armen empfangen, denn in Köpfen und Herzen war Borgward immer präsent.