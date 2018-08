„Borgfelder Milchmanufaktur“ setzt mit Hofladen und Café auf Regionalität

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Eigentlich wollten die Bremer Milchbauern Heike und Christian Klatte auf ihrem Hof nur einen 24-Stunden-Automaten aufstellen. Verkauf frischer Milchprodukte rund um die Uhr, das war die Idee. Und die Idee wurde größer und größer. Sie wuchs in zwei Jahren intensiver Aufbauarbeit zur „Borgfelder Milchmanufaktur“ mit Hofladen und Hofcafé.

Die Entscheidung für die Direktvermarktung fiel, als die Milchpreise weit unten waren. Milch, Joghurt (mit Sorten wie Erdbeere, Heidelbeere, Birne-Banane), Quark, Frischkäse – das ist die Palette der „Borgfelder Milchmanufaktur“. „Ab September gibt es auch eigenen Käse“, sagt Christian Klatte (50).

Um die Milch und um die Kühe kümmert sich vor allem Heike Klatte (38). Zu Beginn des Gesprächs eilt sie in den Stall – eine Kuh kalbt. Später kommt sie wieder hinzu, alles gutgegangen.

Zurück zur Historie. Nach der Idee mit dem Verkaufsautomaten entstand die Idee mit dem Hofladen, in dem die Klattes ihre eigenen Produkte mit weiteren regionalen und saisonalen Waren kombinieren. „Es gibt zu jedem Produkt eine Geschichte“, sagt Christian Klatte. „Wir kennen den Jäger, der das Wild bringt, wir kennen den Marmeladenhersteller.“ Und so weiter, und so fort. „Wir wissen, dass bei unseren Kollegen Tier- und Umweltschutz wichtige Kriterien sind“, heißt es zudem auf der Homepage der „Milchmanufaktur“.

Die Resonanz sei ausgesprochen gut gewesen, als die Klattes ihren mit Blick für viele Details eingerichteten Hofladen aufgemacht hatten. Sämtliche Aktivitäten wurden – und werden – durch regelmäßige Posts auf Facebook begleitet.

+ Heike und Christian Klatte auf der Terrasse ihres Hofcafés in Borgfeld. © Kuzaj

Nach ein paar Monaten drängte sich die nächste Idee dann praktisch wie von selbst auf – das Hofcafé samt Terrasse. Hier greifen einzelne Elemente ineinander. Beim Frühstück zum Beispiel, das auf Bestellung angeboten wird, kommen natürlich Produkte aus dem Hofladen auf den Tisch.

Der Kaffee kommt von der „Union Rösterei“, der Handwerksrösterei unter dem Dach der Freien Brau-Union in Walle. Lange wurde probiert und getüftelt, welche Kaffeesorte am besten mit der hofeigenen Milch harmoniert, sagt Christian Klatte. Denn der Kaffee muss in Geschmack und Aroma gegen die Milch ankommen und zugleich gut zu ihr passen. Selbstgemachte Torten runden das Angebot ab – mit Sorten wie Joghurt-Himbeer, Joghurt-Pfirsich, Apfel-Vanillebaiser. Gebacken mit hofeigenem Joghurt und Quark, versteht sich. Und mit Asendorfer Butter und Sahne. Das Eis kommt derweil vom „Milchkontor“ in Wilstedt.

„Haben positives Feedback“

„Wir haben ein positives Feedback“, sagt Klatte. „Das macht Spaß.“ Und weiter: „Es ist ein Familienprojekt, wir sind ein Familienbetrieb. Auch die Kinder ziehen mit.“ Der Familienbetrieb hat inzwischen drei feste Beschäftigte. Mit ihrem Café liegt die „Borgfelder Milchmanufaktur“ auch für Fahrrad-Ausflügler günstig – auf der Strecke zwischen Fischerhude, „Kuhsiel“ und dem Hof Kaemena im Blockland. Neulich war ein Gast da, der per Rad durch alle 16 Bundesländer fährt, berichtet Klatte.

Eingerichtet haben die Klattes Laden und Café dort, wo einst die Kühe untergebracht waren. Heute gehören 75 eigenen Milchkühe zum Hof. Sie weiden am Großen Moordamm – im Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen. Das ist schon fast in Niedersachsen, aber noch nicht ganz. „Die Kuhweiden sind dort direkt am Stall“, sagt Heike Klatte. Die Kühe, die gemolken werden, haben von April bis Oktober Weidegang.

Die Milch wird morgens nach dem Melken auf dem Hof nach traditioneller Methode schonend pasteurisiert. In Glasflaschen abgefüllt, steht sie anschließend im Hofladen. Und natürlich im rund um die Uhr zugänglichen (und „Regiomat“ genannten) Automaten, mit dem hier alles anfing.

„Borgfelder Milchmanufaktur“, Borgfelder Landstraße 4. Öffnungszeiten Hofcafé: Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 19 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. Montag Ruhetag.