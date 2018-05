„Bookrebels“: Bremer richtet Internet-Plattform für Lesewütige ein

Bremen - Von Martin Kowalewski. Viele Bücher verstauben im Schrank, statt neue Leser zu finden. Viele Leser finden niemanden, mit dem sie sich über ihre geliebte Lektüre austauschen können. David Ulrich (43) aus Bremen will Abhilfe schaffen. „Bookrebels“ soll eine Internet-Plattform heißen, mit der sich anhand der Lesebiographie Gleichgesinnte finden lassen. Am Dienstag, 22. Mai, beginnt das Crowdfunding, um die Plattform zu finanzieren.

Bücher verbinden Menschen. Das ist die Idee hinter „Bookrebels“. Der Nutzer zeigt, welche Bücher er hat. Mithilfe einer eigens für die Plattform entwickelten App lassen die sich schnell einscannen. Dann kann der Meinungsaustausch beginnen.

„Studenten können über Fachbücher sprechen. Was kommuniziert werden sollte, ist natürlich vom Genre abhängig. Beim Thriller will ich natürlich keine Kommentare“, sagt Ulrich. Dadurch ginge die Spannung verloren.

Tauschpartner zu finden, soll mit der Plattform einfacher werden. „Ich weiß nicht, welche Bücher meine Nachbarn haben“, sagt Ulrich. Da könnte „Bookrebels“ helfen. „Man gibt an, das Buch zu besitzen und empfiehlt es mitunter weiter. Ich kann dann gucken, ob jemand, den ich kenne, das Buch besitzt. Kriege ich es um die Ecke im kleinen Buchladen oder irgendwo gebraucht?“

Lesen prägt das Profil

Und: „Wenn jemand ein Buch weitergegeben hat, erscheint es in der Bibliothek des neuen Besitzers. Es bleibt aber auch in meinem Archiv. Wo habe ich es gekauft? Wie teuer war es? Wann habe ich es für wieviel verkauft?“

„Bookrebels“ halte so auch die Lesehistorie des Nutzers fest, sagt Ulrich. Wichtig sei, man habe das Buch gelesen. Das präge das Profil und mache deutlich, zu welchen anderen Lesern man passt. Eine Matching-Funktion soll passende Diskussionspartner aufzeigen. Natürlich soll jeder Nutzer auch nach eigenem Gusto an Gruppen teilnehmen können. Jeder kann Bilder und Videos zu seinen Lieblingsbüchern posten. Und die Nutzer sollen mithilfe der Plattform ihr eigenes Leseverhalten analysieren können.

Ein weiterer Vorteil: „Bookrebels“ wäre eine deutsche Plattform und unterläge – anders als etwa Plattformen mit Sitz in den USA – der deutschen Datenschutzrichtlinie, so Ulrich. Nach dieser dürfe jeder Nutzer bei Firmen anfragen, ob Daten von ihm gespeichert sind und deren Löschung verlangen.

Idee aus der „Midlife-Crisis“

David Ulrich liest selber gerne Thriller und besitzt viele Geschichtsbücher. Auch einige Werke über Start-Ups sind mittlerweile in seinem Besitz. „Ich besitze etwa 1000 Bücher, meine Frau noch einmal so viele.“ Und Ulrich mag Zahlen und Buchführung. „Zahlen lügen nicht“, sagt er.

Der Plattform-Initiator ist Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitet bei einem Zulieferer von Daimler-Benz. Die Idee für das Start-Up hatte er schon im Jahr 2016. „Das war so eine Art Midlife-Crisis. Ich habe überlegt, was ich in meinem Leben schon so gemacht habe und was ich nochmal probieren will“, sagt Ulrich. Und er fügt an: „Die Zeiten waren nie besser. Jeder kann heute einen kleinen Shop aufmachen.“

Am Dienstag, 22. Mai, beginnt das Crowdfunding auf der Plattform „Startnext“. Es läuft bis einschließlich 20. Juni. Ab fünf Euro kann man dabeisein und bekommt Zugang zur Plattform, bevor sie offiziell verfügbar ist. Für zehn Euro gibt es ein Jahr lang Zugang zu allen Premiumfunktionen. 35 000 Euro müssen für eine erste einsatzfähige Version zusammenkommen.

www.bookrebelsonline.de