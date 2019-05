Bonnie Tyler gastiert am Freitag im Metropol-Theater am Richtweg

Bremen - Von Martin Kowalewski. Bonnie Tyler gastiert am Freitag, 10. Mai, im Metropol-Theater am Richtweg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die 67-jährige Waliserin präsentiert unter anderem einige Songs aus ihrem neuen Album „Between the earth and the stars“. Resttickets gibt es ab etwa 60 Euro in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Im Interview erweist sich die Sängerin mit der markanten Reibeisenstimme als Energiebündel.

Was dürfen die Besucher auf den Konzerten Ihrer Tournee erwarten, die am 10. Mai auch in Bremen Station macht?

Ich gastiere in Bremen mit derselben Band wie beim Auftritt vor zwei Jahren. Meine Musiker sind phantastisch, manche von ihnen begleiten mich schon seit 20 Jahren. Wir werden Hits aus meiner Karriere spielen sowie acht Songs vom neuen Album. Es heißt „Between the earth and the stars“. Ehrlich, ich kann es kaum erwarten, wieder live aufzutreten.

Das neue Album entstand tatsächlich eher zufällig?

Eigentlich wollte ich gar kein neues Album machen. Amy Wadge, die für Ed Sheeran unter anderem seinen Hit „Thinking out loud“ geschrieben hat, steuerte allerdings ebenso wie Barry Gibb von den „Bee Gees“ eine Komposition bei. Dadurch kam das Ganze ins Rollen.

Vor Ihrer Europatournee waren Sie in Asien unterwegs. Passen Sie Ihr Konzertprogramm den jeweiligen Geschmäckern in den verschiedenen Ländern und auf den verschiedenen Kontinenten an?

Meistens spiele ich das gleiche Programm. Aber es ist schon so, dass manche Songs in einigen Ländern Hits waren und anderswo eben nicht. Mit dem aktuellen Programm toure ich nur in Europa.

Sie erwähnten, dass Ihre Stimme stärker ist denn je, seit Sie einen Vokaltrainer haben. Wie läuft solch ein Gesangstraining ab? Üben Sie Tonleitern und schöpfen die Möglichkeiten Ihres Stimmumfangs dabei ganz aus?

Ich trainiere jeden Tag, an dem ich Musik mache. Vorher rufe ich stets meinen Stimmtrainer an, mit dem ich schon seit acht Jahren zusammenarbeite. Ich übe jedoch keine Skalen wie diese: „Ba ba ba“ (singt eine Tonskala hinauf). Es sind vielmehr Geräusche, die ich machen muss (senkt ihre Stimme ab und macht verschiedene Geräusche, die sicher die Stimmbänder strapazieren).

Der Text des Liedes „Taking control“ von Ihrem neuen Album dreht sich offensichtlich darum, wie Sie damit umgehen, auf der Bühne zu stehen…

In dem Song heißt es „I am back on my feet again, back in that seat again”. Eigentlich bin ich ein schüchterner Mensch. Aber auf der Bühne muss man alles unter Kontrolle haben. Man muss dem Publikum eine richtig gute Zeit bieten. Das ist alles, was dann zählt.

Was passiert bei Ihnen backstage, unmittelbar bevor Sie auf die Bühne gehen?

Ich und die Musiker fassen uns gegenseitig an den Händen und rufen einmal kräftig „Yeah!“.

Können Sie sich noch an Ihren jüngsten Auftritt in Bremen erinnern?

Oh, ja! Die Leute haben großartig reagiert und mitgemacht. In Deutschland habe ich meine größte Fangemeinde und die ist sehr treu.

„It’s a heartache“ und „Holding out for a hero“

Bonnie Tyler wurde am 8. Juni 1951 unter dem Namen Gaynor Hopkins in Skewen in Wales geboren. Ihre raue Stimme entstand nach einer Stimmbänder-Operation: Tyler hielt sich nicht an ein von ihrem Arzt erteiltes Sprechverbot. Die dadurch entstandene Stimmveränderung bedeutete aber keineswegs das Ende ihrer Karriere als Sängerin. Vor der Operation hatte sie erste Erfolge, etwa 1977 mit „Lost in France“. „It’s a heartache“ wurde 1978 ein Hit. Bis heute bekannt sind ihre großen Erfolge aus den 80ern wie „Total eclipse of the heart“ oder „Holding out for a hero“, geschrieben für den Film „Flashdance“. Sie sang 1987 den Song „Islands“, Titelstück des gleichnamigen Albums von Mike Oldfield. Anfang der 90er arbeitete sie mit Dieter Bohlen zusammen. Aus dieser Zeit stammt „Bitterblue“. Seit 1973 ist Tyler mit Robert Sullivan verheiratet.