Nachwuchs im Bürgerpark: „Bonnie“ und ihr kleines Quintett

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Nachwuchs im Bürgerpark! Im Tiergehege des Bürgerparks, um ganz genau zu sein. Dort ist der Nachwuchs schon Ende vergangenen Jahres gekommen. Aber um ihm noch ein wenig Ruhe zu gönnen, hat der Bürgerparkverein das erst jetzt öffentlich gemacht. Gern zitieren wir nun, was Anke Outzen mitzuteilen hat: „Unsere Bentheimer-Sau ,Bonnie‘ hat zum ersten Mal geworfen und vier Sauen und einen Eber geboren.“

Die Ferkelchen durften als kleine Glücksbringer passend zum neuen Jahr dieser Tage in das Außengehege – und gingen dort unter der Aufsicht von Mutter „Bonnie“ auf erste Erkundungstouren. „Bei der kalten Witterung bleiben die Kleinen aber lieber im Stall und halten sich unter der Wärmelampe warm“, so Outzen.

Mit weiteren freudigen Ereignissen wird im Frühjahr gerechnet: „Frühestens ab Ende März wird Nachwuchs im Tiergehege bei den Mufflons, Ziegen und Schafen erwartet.“

Künstler stellt im Diako aus

Der in Delmenhorst geborene Künstler Peter Bock lebt in Ganderkesee und begann im Jahr 2002 zu malen. Jetzt stellt er in Bremen aus. Unter dem Titel „Leinen los“ zeigt er im Diako (Gröpelinger Heerstraße 406) Schiffe, Deichlandschaften, Fische. Bock bezeichnet seine Malerei als gegenständlich – betont aber, sich „gewisse Freiheiten“ bewahrt zu haben: „Ich fotografiere ja nicht, sondern male.“ Eröffnung: Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr .

Bremen ehrt Rudolf Hickel

Der Wirtschaftswissenschaftler und beliebte Interviewpartner Professor Rudolf Hickel bekommt die Bremische Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Die hohe Auszeichnung wird nur selten verliehen. Der Senat möchte Hickels „außerordentliche Verdienste um die Universität und die Wissenschaft in Bremen“ würdigen, sagte ein Rathaus-Sprecher. Wann die Medaille übergeben wird, steht noch nicht fest.

Hickel sei ein „wertvoller Gesprächspartner für die Bremer Landesregierung“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Über Jahre habe der Wissenschaftler nicht allein Unternehmen, sondern auch Betriebsräte und Gewerkschaften sowie staatliche Einrichtungen beraten.